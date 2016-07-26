有片｜陳茂波座駕禁區停車司機突開門 鄰線九巴急煞險釀意外

為推廣即將推出的電子消費券，財政司長陳茂波昨日落區到旺角花園街排檔以電子支付工具購物，YouTube「車CAM特警」頻道發布一段長約1分鐘的車CAM片段，拍攝到陳茂波準備登上座駕，其司機於路中間開門，導致鄰線一輛九巴緊急煞車，幸未釀成意外。

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根據片段顯示，車牌「FS」(Financial Secretary)的財政司長座駕當時正沿太子道西往大角嘴方向行駛，駛至洗衣街時亮起俗稱「死火燈」的危險警告燈，在花園街對開燈位前的禁區終止路牌旁停下。司機等待鄰線一輛九巴駛過後，立即開車門下車，再打開乘客位車門，當時，行人路上有一名身穿恤衫的男子與一名手持外套及紅色膠袋的女子急步登車，多人於路旁送車，有人用攝錄機進行拍攝。此時，司機站於越過左二線位置，一輛駛至87D線九巴緊急煞車。

該九巴一度扭軚越過財爺座駕，及後再停車讓路給財爺座駕先行，財爺座駕起步越過九巴後，再連切4線右轉入通菜街，片段即終止。陳茂波昨日在facebook發布多張在旺角花園街排檔購物及與市民的合照。登上財爺座駕身穿恤衫的男子相信為陳茂波(紅圈)。

2017年座駕曾被拍到停影線

翻查資料，財爺座駕在2017年3月亦曾被拍到違例停在影線，事後財政司司長辦公室證實，陳茂波早前曾到該處出席活動，並稱已提醒司機應遵守交通規例。