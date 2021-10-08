有片｜高空彈跳安全繩未綁緊 3孩之母82呎墮地慘死

哈薩克一名3個孩子的母親，在一間酒店參加高空彈跳活動時，疑因工作人員沒有確實固定繩索，導致她從約82呎高樓幾乎直墜地面慘死。

綜合報道，事發於周日(10日)在Karaganda地區，33歲女子Yevgenia Leontyeva育有3個孩子，她一向喜歡挑戰極限運動，這次前往某間飯店參加高空彈跳活動。

網上片段(警告，影片內容或會令人情緒不安)顯示，飯店人員替Yevgenia Leontyeva綁好安全繩索後，她毫無遲疑，就從酒店屋頂往下跳。不料，Yevgenia Leontyeva身上的繩索未完全綁緊，導致她幾乎直墮，重重摔在地面，更被鬆弛的繩索拖行，直至撞上建築物圍欄才停下，現場民眾目睹此情況，紛紛驚聲尖叫，並趕緊報警求救。Yevgenia Leontyeva被送往醫院搶救，惟傷重不治。

當地警方表示，酒店負責人由於管理過失致死，將面臨拘禁40天，就案件亦已展開詳細調查。