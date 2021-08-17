有片｜鬼影幢幢 酒吧櫈自己拍埋黑板搖動 女經理：驚靈體嚇走員工

外國不時有閉路電視拍到物件在無人的情況下自行移動，即令人聯想到是否有靈體活動，英國卡迪夫(Cardiff)一間酒吧的女經理巴德(Hayley Budd)早前亦有無法解釋的靈異經歷。事發於7月26日晚上7時半左右，當時巴德正在酒吧一張枱坐在工作，閉路電視拍到她前方右邊一張椅子突然「嘭」一聲向推移動，就像有人將椅子推向枱邊放好一樣，可是鏡頭下只有巴德一人。

巴德憶述，她當時專注看手機，只瞥見椅子突然郁動，問客人，客人亦說只聽到聲音，不見有人。巴德說，嘗試以邏輯來解釋，例如猛風吹郁椅子等，但也無法說服自己。另有閉路電視片段顯示，一塊掛在吧枱前的黑板無緣無故左右搖動，但當時並沒地震。

無懼與靈體相處

巴德說，她在The Lansdowne Pub工作8年，早有傳聞指樓上住了一個名為「Lady Lansdowne」的女性靈體，酒吧打烊，客人全部離開後，她會到地牢工作，有時候會聽到樓上有傢俬移動的聲音，但上去查看，所有東西原封不動。

怕不怕與靈體共處一室？巴德說，不怕，因為她已在這裡工作了8年，「它沒有做過令人擔心的事，只是想引人注意吧」。但一些酒吧員工已表明若他們真的遇上靈體，便會立即辭職，巴德笑言現在只擔心「Lady Lansdowne」可能令酒吧人手短缺。