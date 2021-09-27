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有片｜魯莽司機直撞前車釀「碰碰車」意外 結局意想不到……
1 小時前
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交通事故車禍
有片｜魯莽司機直撞前車釀「碰碰車」意外 結局意想不到……

魯莽駕駛，隨時累己累人！英國柴郡(Cheshire)一名司機在高速公路上疑未留意前車減速而肇禍，從車cam片段可見，快線一輛銀色客貨車從後高速駛至，司機似乎未留意前方因擠塞須減速，幾乎撞上前車才「清醒」，但此時踩brake煞車已是太遲。只見客貨車車胎冒煙，直撞前面紅色私家車，紅車即與隔離線銀色私家車猛烈碰撞，將其越線撞上路肩，過程猶如玩碰碰車。所幸銀色私家車剛巧被撞上路肩，而後方車輛又能及時減速，避過嚴重車禍。

網民「咬牙切齒」

英國《每日郵報》周一報道，後方司機Ricky Lemaux把車cam片段上傳社交網，並留言講述事發經過，指地點為柴郡Runcorn附近的M56公路。影片引發網民關注，上傳不久即累計逾8,000次點擊、逾100個留言，不少網民對該名魯莽司機的駕駛態度咬牙切齒，有人直指「又一個盲司機」，有人嘆道「這就是不宜高速駕駛的原因，也就是須注意路況的原因」。也有人笑言，「他這樣高速駕駛，燃油費也不少吧」。

這宗碰碰車意外的「彩蛋」在於，柴郡警方表示，事發於上月24日，M56這宗3車相撞事故並無造成傷亡，也沒人被捕。

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銀色客貨車直撞紅車車尾，車胎冒煙，此時煞車已太遲。(互聯網)
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紅車撞向隔離線銀色私家車。(互聯網)
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銀色車被撞上路肩。(互聯網)
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這宗碰碰車意外險象環生。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/有片｜魯莽司機直撞前車釀「碰碰車」意外-結局意想不到……-287465
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