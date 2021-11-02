有片｜麋鹿王爭女扯火 戅男唔知埞走近慘被撞致直插墮地

在街上，應注意旁人發出的安全警告，否則可能吃虧，甚至有危險！美國科羅拉多州北部城鎮Estes Park近日發生這一幕：一群麋鹿(elk)在公園裡活動，遊客Eric Burley注意到一隻獨行的公麋鹿走近，群中的麋鹿王即扯火，要挺身保護「妻妾」。

事發於上周日，正在拍片的Burley指，兩隻麋鹿公開始對峙，直望對方，咀唇向上翹、露出牙齒，顯然正在生氣，「這樣我就知道不應接近牠們，順其自然吧」。

男子聽不懂警告 果然出事

可是，其他遊客似乎沒注意麋鹿的舉動，Burley見一名男子更「傻下傻下」走近正在發火的麋鹿公，便大聲警告：「先生，小心、小心！(Sir, watch out, watch out!)」說時遲、那時快，麋鹿果然發惡，用角猛撞該名男子。從Burley拍攝的片段可見，男子被麋鹿撞翻，翻過石壆倒豎蔥式跌倒地上。途人見狀，即上前攙扶，男子快速站起，示意自己無事。

拍片者忠告：要有sense

Burley事後受訪表示：「可幸的是，那人看來沒大礙，但這個故事教訓我們：要尊重野生動物的生活空間，也要活用常識。(to respect the space of wildlife and to use common sense)」

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