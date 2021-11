有片|麋鹿王爭女扯火 戅男唔知埞走近慘被撞致直插墮地

在街上,應注意旁人發出的安全警告,否則可能吃虧,甚至有危險!美國科羅拉多州北部城鎮Estes Park近日發生這一幕:一群麋鹿(elk)在公園裡活動,遊客Eric Burley注意到一隻獨行的公麋鹿走近,群中的麋鹿王即扯火,要挺身保護「妻妾」。

事發於上周日,正在拍片的Burley指,兩隻麋鹿公開始對峙,直望對方,咀唇向上翹、露出牙齒,顯然正在生氣,「這樣我就知道不應接近牠們,順其自然吧」。

男子聽不懂警告 果然出事

可是,其他遊客似乎沒注意麋鹿的舉動,Burley見一名男子更「傻下傻下」走近正在發火的麋鹿公,便大聲警告:「先生,小心、小心!(Sir, watch out, watch out!)」說時遲、那時快,麋鹿果然發惡,用角猛撞該名男子。從Burley拍攝的片段可見,男子被麋鹿撞翻,翻過石壆倒豎蔥式跌倒地上。途人見狀,即上前攙扶,男子快速站起,示意自己無事。

拍片者忠告:要有sense

Burley事後受訪表示:「可幸的是,那人看來沒大礙,但這個故事教訓我們:要尊重野生動物的生活空間,也要活用常識。(to respect the space of wildlife and to use common sense)」

