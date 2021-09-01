有片｜黑熊對金屬雕像又攬又錫 搞乜野？

黑熊界「癡漢」！？美國懷俄明州居民Doug Yarrow近日在家裡的後院拍下一幕有趣的動物界另類love scene，只見一隻黑熊對一座滑嘟嘟的金屬熊雕像又攬又錫，又熱情地用面部不停揩哄雕像，如跟愛侶一起溫馨調情。

Yarrow受訪稱，那座金屬熊雕像名為「熊女男爵」，當日黑熊在他住所外遊蕩，又把玩池塘的水泵，弄得一身濕，最後遇上後院那座熊女男爵雕像便「一見鍾情」。他笑說：「黑熊一定是在找新女伴，牠用頭揩均雕像全身。可是，雖然黑熊出盡力，但那雕像還是毫無反應，我也愛莫能助，只顧哈哈大笑。」黑熊見「美女」如此冷淡，不久之後便無癮離開。

雕像於秋天吸引多些野生熊

Yarrow說，住在Grand Teton國家公園附近，經常有野生動物走進後院，熊雕像已放置在後院約1年，秋天會吸引多一些野生熊隻過來，但從未見過如此熱情。

有網民看過影片後揶揄該黑熊「性慾旺盛」。也有網民笑言，熊雕像「全程冷冰冰，想必對牠(黑熊)沒興趣」，有人調侃那雕像「是在玩吊高嚟賣！」

有片｜黑熊對金屬雕像又攬又錫 搞乜野？