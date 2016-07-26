有片｜500美元現場睇人體解剖惹爭議 主辦：是教育體驗

美國俄勒岡州上月有機構舉辦現場人體解剖活動，費用每人500美元，折合約3,900港元，吸引了70人報名參加，引發爭議。主辦單位表示，這是教育體驗，但對逝者家屬致歉。

活動主辦方「死亡科學」(Death Science)自稱是與教育者合作、脫離課室領域的獨立教育平台。解剖活動上月在俄勒岡州波特蘭(Portland)一間酒店宴會廳舉行，被解剖的遺體是98歲二戰老兵David Saunders。

退休教授示範解剖

當地傳媒《King 5》報道，在長達數小時的活動中，David Saunders的大腦等器官被退休解剖學教授Colin Henderson取出。Colin Henderson表示，這是他在執教生涯時常進行的示範過程。

由《King 5》拍攝的影片顯示，戴著手術用手套的觀眾似乎在接觸遺體，並引述一名參加者Monica說：「這很有教育意義。這是對遺體捐獻者表達相當的敬意。」

死亡科學創辦人Jeremy Ciliberto發聲明表示，活動旨在「為有興趣了解更多人體解剖學的人，創造具教育性的體驗」。

死者遺孀不滿丈夫遺體被當娛樂

但據《King 5》報道，死者David Saunders的92歲遺孀Elsie指出，她不知道丈夫的遺體會被用於付款活動。Elsie譴責事件，並指她正在考慮採取法律行動，因為她的丈夫被當作「一塊肉」去給人娛樂。報道指，David Saunders的遺體被轉移給一家自稱為了「醫學和科學進步」徵募遺體的公司Med Ed Labs。處理遺體的喪葬單位則表示，家屬以為捐贈，用於醫學研究。

Jeremy Ciliberto指出，公司不曉得死者家屬與Med Ed Labs之間的任何協議，但已證實「遺體是出於研究、醫療和教育目的而捐贈」。對於這場活動對死者家屬帶來的壓力，他為此致歉。Med Ed Labs亦指，他們對觀眾付款看解剖一事不知情，若知道就不會提供遺體。波特蘭警方發言人則表示，已確認這場活動沒有違法。