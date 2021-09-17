有片｜8歲童天生無臂 喜獲Lego義肢變身Iron Man展歡顏 融化人心

「我名叫拜克圖爾(Bektur)，今年8歲，我跟其他人不同。」看到小小的拜克圖爾，再聽到他這樣自我介紹，相信誰也感心痛。住在法國聖特拉斯堡(Strasbourg)的拜克圖爾，天生沒有雙臂，雙腿也不健全，儘管他樂觀地過生活，但內心知道自己與眾不同，母親近日找來一位有類似缺陷的大哥哥，幫他打造義肢，還要是用小朋友都喜歡的Lego砌成！拜克圖爾裝上義肢後超開心，片段令無數網民大呼感動。

設計師以鐵甲奇俠裝甲 命名Lego仿生臂

為拜克圖爾打造Lego義肢的安吉拉(David Aguilar)大有來頭，常獲傳媒報道。安吉拉出生時因患先天畸形疾病「波蘭症候群」(Poland syndrome)而沒有右前臂，他9歲時決心為自己製造手臂，並開始設計，「Lego是我第一款玩具，好像可用它砌出無限東西，受限制往往只是想像力！」他於2017年18歲時，終於以Lego的直升機系列積木，製成全球首隻Lego仿生臂，並以《鐵甲奇俠》(Iron Man)的MK-1裝甲命名。

目前安吉拉的Lego義肢已發展至第五代MK-V，由初代的手動操作，進化至由機械操作，其配備了感應器，可透過上臂僅有肌肉的郁動，指揮機械臂上的「手指」，撿拾東西。安吉拉正研究第六代Lego機械臂，冀讓手部及手肘獨立運作，並配備不同版本的「手指」，他的志願是製造價廉又可全球適用的機械臂。

Lego義肢夠「酷」增強自信心

今次他為拜克圖爾度身打造的機械臂，成本只需15歐元(約136港元)。片段可見，拜克圖爾滿心期待的跟母親前往找安吉拉，安吉拉向他展示電腦上的機械臂設計圖，細心地問拜克圖爾︰「你認為顏色好看嗎？」拜克圖爾答「我認為它們完美！」相當可愛。拜克圖爾其後看到製成品時，未及戴上已禁不住說「多謝！」儘管拜克圖爾所用的是迷你兼簡化版本，須用腳趾拉動繩索來開關機械爪，但他及母親都心滿意足，母親說︰「最重要的是他的自尊心，他上學時會跟同學比較，對自己拿不到東西感到不開心……(Lego手臂)增加他的活動能力之餘，看起來也很酷啊！」

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