有片｜LEGO鐵達尼號11月推出 餐廳房間細節盡現

導演占士金馬倫於1997年的美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》(Titanic)令鐵達尼號郵輪廣泛地為人所認識，LEGO 早前宣布會將之製作成積木模型，編號LEGO「10294」鐵達尼號(Titanic)被外界視為重量級新作，完成後的長度達135cm，相信是LEGO有史以來推出過最大型的積木套裝，11月開始預訂。

「鐵達尼號」積木數量僅次於「世界地圖」

「10294」鐵達尼號用上9,090塊積木，數量僅次於「31203」世界地圖(World Map)的11,695塊，較「10276」羅馬競技場(Colosseum)的9,036塊更多。

三段式設計展示郵輪內部

大型的積木讓鐵達尼號郵輪的細節一一呈現，例如黑白紅主色調、金黃色煙囪，將鐵達尼號船身的線條還原，螺旋槳不但可以轉動，就連船錨亦能夠移動。

至於船內的結構，以三段式設計的船體，讓大家可看到餐廳、主樓梯、鍋爐室、房間等內部細節。LEGO更製造了一個仿木質感的支架和獨立的「TITANIC」名牌，讓玩家將完成後的「10294」鐵達尼號罷放展示。

「10294」鐵達尼號將於11月1日接受預訂，在11月8日正式上市，售價629.99美元，折合約 4,904港元。

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