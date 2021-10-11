有片｜TikTok瘋傳掌摑老師挑戰 有殘障女教師被打至倒地

近年網上短片平台各式挑戰，部分涉及安全、道德問題引起爭議，美國TikTok近日就傳出掀起一股「掌摑老師」(slap a teacher)挑戰風潮，日前一名有身體有殘障的女教師就慘遭學生掌摑致倒地，仍繼續遭學生毆打，引起網民嘩然。美國康乃狄格州總檢察長William Tong為此致函TikTok，痛批該公司明顯無法控制有害內容傳播。

綜合報道，路易斯安那州一名18歲女學生毆打校內的64歲有身體殘障教師。根據Twitter上流傳的影片顯示，當時一名體型魁梧的非裔女學生在教室與一名坐在椅上的女教師對話，女學生突然一巴掌就將老師打倒在地，並且繼續動手施襲。

由於TikTok日前傳出興起「掌摑老師」挑戰，多名學生襲擊教師的影片傳出，美國媒體認為上述攻擊事件與該挑戰有關。

目前涉事學生就讀之學校已經報警處理，並表示該學生將面臨嚴重的處分，不排除將她開除，該學生也已被捕入獄。

TikTok：該「挑戰」是對全國教師的侮辱

TikTok其後發表聲明指，「掌摑老師挑戰」是對全國教師的侮辱，發表在其平台上的相關內容全部違反社群準則，將立刻被刪除。然而，報導指出，雖然現在使用關鍵字已經無法找到相關內容，但全美國各地學校還是緊急通知教師、學生和家長，警告他們必須注意可能衍生出的結果。

美國康乃狄克州總檢察長William Tong正式致函TikTok的首席執行官，他批評TikTok很明顯已經無法控制有害內容的傳播，縱使TikTok已經刪除了相關內容，但是TikTok所做的一切沒有辦法遏止這種行為流傳，TikTok需要認真的檢討和改變。