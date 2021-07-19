有荀工｜遊勻全美試食捲餅 月薪19萬元

全球最大香料商McCormick & Company近日招聘「捲餅關係主任」，雖然只是一個兼職職位，但待遇非常吸引！「捲餅關係主任」每周以遠距工作的模式上班20小時，工作期間從今年9月到12月，可環遊全美，月薪高達2.5萬美元(約19.4萬港元)。

需年滿21歲且有駕照

McCormick & Company表示，這個職缺是公司第一次設立。公司希望來應聘的人要喜歡吃捲餅，有強烈的團隊合作精神，還要對社交媒體及影音有高度敏銳度。只要是合法居留美國、年滿21歲且有駕照的人，都可以申請這個職位，原則上沒有相關經歷的限制。工作期間從今年9月到12月，因此4個月的工作期間就可賺到10萬元，工作期間約有10%的時間要參加公司線上會議、參加試吃活動，及出差到全美各地味可美的門店或味可美位於馬里蘭州的總公司。

與總公司一起開發新的捲餅食譜

此外，捲餅關係主任還要與總公司一起開發新的捲餅食譜，並在各大社群媒體平台上激起捲餅的討論，把McCormick & Company推出捲餅的產品訊息，精準投放給目標群眾。捲餅關係主任還可得到McCormick & Company的捲餅調味料，以及其他該公司相關產品。

有興趣申請這個工作，可在美國東部時間本月20日晚上11時59分之前，製作1條2分鐘內的影片，具體說明自己對捲餅的喜愛，並上傳到McCormick & Company的官網。