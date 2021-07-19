Am730
Am730
Am730
Am730
News
有荀工｜遊勻全美試食捲餅 月薪19萬元
2021-07-19
#Hashtags
荀工試食捲餅月薪美國
有荀工｜遊勻全美試食捲餅 月薪19萬元
news-images
McCormick & Company近日招聘「捲餅關係主任」，可遊勻全美試食捲餅，月薪19萬元。(網上圖片)

全球最大香料商McCormick & Company近日招聘「捲餅關係主任」，雖然只是一個兼職職位，但待遇非常吸引！「捲餅關係主任」每周以遠距工作的模式上班20小時，工作期間從今年9月到12月，可環遊全美，月薪高達2.5萬美元(約19.4萬港元)。

需年滿21歲且有駕照

McCormick & Company表示，這個職缺是公司第一次設立。公司希望來應聘的人要喜歡吃捲餅，有強烈的團隊合作精神，還要對社交媒體及影音有高度敏銳度。只要是合法居留美國、年滿21歲且有駕照的人，都可以申請這個職位，原則上沒有相關經歷的限制。工作期間從今年9月到12月，因此4個月的工作期間就可賺到10萬元，工作期間約有10%的時間要參加公司線上會議、參加試吃活動，及出差到全美各地味可美的門店或味可美位於馬里蘭州的總公司。

與總公司一起開發新的捲餅食譜

此外，捲餅關係主任還要與總公司一起開發新的捲餅食譜，並在各大社群媒體平台上激起捲餅的討論，把McCormick & Company推出捲餅的產品訊息，精準投放給目標群眾。捲餅關係主任還可得到McCormick & Company的捲餅調味料，以及其他該公司相關產品。

有興趣申請這個工作，可在美國東部時間本月20日晚上11時59分之前，製作1條2分鐘內的影片，具體說明自己對捲餅的喜愛，並上傳到McCormick & Company的官網

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/有荀工｜遊勻全美試食捲餅-月薪19萬元-276445
#Hashtags
荀工試食捲餅月薪美國
Am730

網上熱話｜屯門七人車的士爭路　遭急煞泥頭車變「泥鴨」

幫幫忙｜八旬姑丈覆診後失蹤　網求車Cam片尋線索

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
網上熱話｜屯門七人車的士爭路　遭急煞泥頭車變「泥鴨」
Am730
Am730
幫幫忙｜八旬姑丈覆診後失蹤　網求車Cam片尋線索
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多