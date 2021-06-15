有車冇位泊｜本港車輛車位比例跌至1.01 一類車需兩架車爭一個位

個個都揸車，但係咪個個都有位泊車？本港領牌車輛持續增加，過去13年已增約22.5萬輛，但同期泊車位只增加7.8萬個。政府文件顯示，截至去年12月，本港車輛車位比例為1.01，創13年新低，即每輛汽車可分得1.01個車位，供應僅僅足夠，但電單車、貨車、旅遊車及非專營公共巴士的車輛車位比例不足1，顯示相關類別車位嚴重不足。

根據運房局向立法會提交的文件，截至去年12月，全港有約76.2萬架領牌車輛，包括私家車、電單車、貨車等，較2008年的約53.7萬輛增加22.5萬輛，增幅逾四成，但泊車位在過去13年只增加7.8萬個至約77萬個，增幅約一成。

每2架電單車爭1個車位

文件又顯示，去年全港車輛車位比例為1.01，較2008年的高位1.29明顯下跌。在多類領牌車輛中，私家車 (包括客貨車)車位數目最充裕，車輛車位比例達1.1，但仍較2008年的1.46低；而電單車位則是重災區，比例只有0.56，即約每2架電單車須爭1個車位。

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車位供不應求的還包括貨車、旅遊車及非專營公共巴士。其中貨車的車輛車位比例只有0.64，旅遊車及非專營公共巴士亦只有0.62。為改善有關問題，運輸署於2016年起開展增加路旁夜間商用車輛泊車位的計劃，將合適的路旁地點，包括日間可供上落貨及私家車泊車的位置，劃設為夜間貨車、旅遊巴士及其他非專營巴士的泊車位。截至上月，全港共有1,709個有關車位，其中247個設於葵青區、215個設於大埔區、208個設於元朗區。

運輸署：繼續物色合適的泊車位

運輸署表示，明白有關需求殷切，會繼續物色合適的泊車位，但強調新增泊車位的進度受多方面的因素影響，故目前仍難以對未來數年路旁夜間商用車輛泊車位的數目變化作出確切的估算。

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各類領牌車輛及其車位數目 (截至去年12月)

私家車 (包括客貨車)

車輛數目：626,445輛

車位數目：688,040個

比例：1.1

電單車

車輛數目：64,683輛

車位數目：36,526個

比例：0.56

貨車

車輛數目：63,711輛

車位數目：40,732個

比例：0.64

旅遊車及非專營公共巴士

車輛數目：7,418輛

車位數目：4,617個

比例：0.62

總計*

車輛數目：762,257輛

車位數目：769,915個

比例：1.01

*不包括的士、專營巴士、公共小巴、私家小巴、特別用途車輛及政府車輛

資料來源：立法會文件