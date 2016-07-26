服務公院34年榮休 陸志聰︰抗疫如超級馬拉松

在公院服務34個年頭的醫管局港島東聯網總監陸志聰於11月正式榮休。有「醫管局長青樹」之稱的他，不單一生人只做過一份工作——醫生，更是大學畢業後加入公院直至退休。他坦言，工作生涯中最遺憾是站在最前線的時間較短，而最難忘是03年沙士和今次新冠疫情，形容一個是「短跑」、一個是「超級馬拉松」；他兩次均在行政管理的崗位，形容與前線一樣每分每秒均要處理很多危機，如資訊真假。



說起疫情，不少人會將新冠肺炎與沙士比較。陸志聰於沙士時在廣華醫院做行政總監，他憶述當時醫護人員對沙士認知不多，只知道「大件事、傳染力高」，每分每秒都要提高警覺，但好似「短跑」般，過程很艱辛但時間短；沙士來襲僅100日，但他指這經歷好難忘亦不易忘記。而新冠肺炎已持續16個月，形容抗疫是「超級馬拉松」，與跑馬拉松的感覺相似，過程辛苦也想過放棄，但要堅持下去才可到終點。而兩次疫情最大不同是資訊傳遞︰沙士時，社會上只有少數意見領袖，新聞資訊更是「過咗某啲時間嘅新聞，會在另一日才知道」。但今次則是社會出現無數知名及不知名的意見領袖，無時無刻均有新聞資訊並真假難分。兩次均擔任行政管理的職位，需花更多精神及時間去處理錯誤訊息。

陸志聰於1986年在中文大學醫學院畢業後，便加入伊利沙伯醫院，先後在精神科及婦產科工作，4年後已轉做行政管理，一做逾30年。他笑指「後生嗰時不知甚麼叫行政，佢哋(上司)同我講適合做，咁我咪做」，直言當時需用一至兩年時間適應由前線醫生變做後勤行政工作的改變，但認為臨床醫生與行政工作都一樣在「醫治」，一種是「醫人」、另一種是「醫制度」。但論成功感是「臨床醫生醫人是即見成效，而行政工作由構想落實再等結果，說不定5至6年後，成效都未能立即可看見。」



遺憾做臨床醫生工作短

對於即將退休，他形容「好多事情都想做，但未去做」，對他來說工作留下的遺憾是當臨床醫生的工作短，「如果有叮噹時光機，會選擇回去做前線醫生，做長啲，但(退休後)未來不敢了，因要重新學習。」

至於臨床工作雖短但難忘，他憶述，在產房工作時好辛苦，「無得瞓，只要有少少聲音就要起來」，但醫生接生協助迎接新生命的來臨，可感受到醫生工作的神聖；當在精神科時，則體會到病人除要對抗病魔，更應付日常生活、家庭及社會上的困難，盼自己能盡力幫助他們。

光陰荏苒，轉眼間便要離開工作逾30年崗位，特別不捨病人及同事，形容過去30年間所見所聞所感受的都感幸福。而未來的計劃是多做運動，他直言兩年來沒有做運動，退休後更需要規律地去跑步。至於會否移民，他則指「香港是我家」，即使童年和現時的香港不同，但世界一直在變，改變亦是正常，未來會留港，無計劃移民。