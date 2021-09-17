朝鮮半島局勢｜北韓疑擴建寧邊核設施廠房 專家：可增加提煉濃縮鈾25%

北韓近日接連試射彈道及巡航導彈之際，美國研究所周六(18日)發表報告指，於本月初及月中拍攝的最新衛星圖片顯示，北韓正擴建寧邊核設施一座用作生產濃縮鈾的廠房，專家估計，擴建後的規模，足以讓該廠房增加提煉濃縮鈾多達25%。

美國米德爾伯里國際研究所(Middlebury Institute of International Studies)發表報告指，由衛星圖像公司Maxar於本月1日拍得的圖片顯示，該座生產濃縮鈾的廠房旁邊地區的樹木清除，為建築施工做準備，該處亦可見一台建築用的挖掘機。於本月14日拍攝的衛星圖片可見，一道圍封擴建地區的牆已建成，廠房旁邊的圍板已拆除，人員可由該廠房進入擴建地區。

專家估計擴建區域達1000平方米

報告指，估計擴建的區域約1,000平方米，可容納多1,000台離心機，可讓該廠房增加提煉濃縮鈾最多25%。

高濃縮鈾和鈈可製造核武，國際原子能機構早前發表報告指，北韓可能已重啟寧邊核反應堆，估計北韓從乏燃料分離出核武原料鈈。而過去逾一周，北韓接連試射彈道導彈和新型遠程巡航導彈，專家指，該兩種導彈均可搭載核彈頭。

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