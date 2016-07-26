朝鮮半島局勢｜北韓：美方對試射導彈反應過度

北韓聲稱星期二成功試射一枚新型潛射彈道導彈，美國譴責北韓違反聯合國安理會決議，但重申仍然對與平壤對話持開放態度。北韓表示，近日試射新型潛射彈道導彈並非針對美國，認為美國毋須憂慮或困擾。

北韓外交部在導彈測試後兩日發表聲明，指出測試純粹為國防目的，並沒有考慮到美國，又表示只要美國不反對北韓正當行使主權，朝鮮半島局勢就永遠不會升溫，認為美國批評北韓發展武器明顯是雙重標準，只會引起外界質疑美國表示對北韓沒有敵意的說法。

聯合國安理會召開緊急會議 北韓：做法挑釁

美日韓三國的北韓問題代表會晤，對北韓試射表示擔憂。美國常駐聯合國代表表示，國際社會不應單獨看待北韓周二的潛射彈道導彈試射，形容有關試射是連串挑釁行為的最新一章，她呼籲其他聯合國成員履行制裁北韓決議案的責任，阻止平壤取得資金及技術發展大殺傷力武器及彈道導彈。

聯合國安理會將召開緊急會議，討論北韓近期試射導彈的問題。

北韓批評做法挑釁，形容安理會和美國的反應荒謬。發言人警告，如果美國與聯合國安理會選擇錯誤行為，威脅可能會有更嚴重的後果。

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