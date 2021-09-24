朝鮮半島局勢｜南韓指北韓發射不明飛行物 日本料屬彈道導彈

南韓表示，偵測到北韓向東部海域發射至少一枚不明飛行物；日本認為北韓發射的可能是彈道導彈。是北韓今年來第6次試射武器。

《韓聯社》引述南韓聯合參謀本部，指北韓向東部海域發射了至少1枚不明飛行物，南韓軍方正密切監察並分析發射地點及飛行高度等具體情況。

日本防衛省表示，北韓發射的很可能是彈道導彈。

朝官員：無人可否定北韓測試武器權利

如果證實今次發射的是彈導道彈，將會是今年北韓第三次違反聯合國安理會決議試射導彈。

北韓駐聯合國大使金星在聯合國大會發表講話時，呼籲美國放棄對平壤的敵對政策，並指，無人可以否定北韓的自衛權及測試武器的權利。

北韓本月中旬亦試射火車搭載導彈，聲稱成功擊中800公里外設於東部海域的目標，是今年成立「鐵路機動導彈團」以來，首次對外公布演習，引起南韓和美國等譴責。

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