朝鮮半島局勢｜國際原子能機構：北韓可能已重啟寧邊核反應堆 製造核武原料鈈

國際原子能機構(IAEA)發表年度報告指，北韓可能已重啟寧邊核反應堆。

報告指，北韓寧邊核反應堆由2018年12月至今年7月處於閒置狀態，但7月初開始有運作跡象，包括排放冷卻水。附近一個實驗室從今年2月中至7月初亦有運作跡象，而這5個月的運作期與北韓處理從反應堆移除使用過的核燃料的所需時間脗合，估計北韓正製造核武原料鈈。專家指，北韓增加鈈存量，可用以製造小型核武，安裝在彈道導彈上。

國際原子能機構批評平壤違反安理會決議

報告並指，跡象顯示寧邊核設施的鈾濃縮廠房未有運作，但平山的鈾礦和工廠有採礦以及濃縮活動。IAEA批評北韓這些活動明顯違反聯合國安理會決議。

北韓在2009年驅逐IAEA觀察員，持續發展核武並恢復核試，對上一次核試是在2017年。IAEA其後主要透過衛星影像，遠距離監察北韓核活動。

《華爾街日報》引述美國白宮官員指，IAEA報告反映有迫切需要，為實現朝鮮半島無核化展開對話和外交活動。

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南韓與美國協調 尋求與北韓合作

正於美國訪問、負責北韓談判事務的南韓朝鮮半島和平交涉本部長魯圭悳強調，現在是重啟朝鮮半島和平進程的關鍵時期，他正跟美方協調溝通，在多個領域與北韓展開人道主義合作。

南韓政府則表示，正與美國保持緊密合作，持續關注北韓核活動。