朝鮮半島局勢｜金正恩稱下月初重啟兩韓聯絡渠道

北韓《朝中社》報道，領袖金正恩昨日出席最高人民會議第5次會議時表示，下月初將重啟南北韓通信聯絡管道，

報道指，金正恩表示，全民族希望南北韓關係盡早改善，和平在半島牢固紮根，因此北韓宣布下月重啟通信聯絡管道。金正恩表示，在宣布終戰之前，有關各方應相互尊重，摒棄偏見和有失公正的雙重態度，取消敵對政策，認為這是北韓的一貫要求，也是南北韓為改善關係、開啟光明未來而需要解決的重大課題。

南韓朝鮮半島和平交涉本部長魯圭悳今日將在印尼雅加達，與美國北韓特使金成開會，就如何打破朝鮮半島僵局、發表終戰宣言的可能交換意見。

兩韓熱線中斷400多日後7月27日恢復，在美韓聯合軍演後，8月初再度中斷。

消息：美英法要求聯合國安理會召䦒會議

報道又指，金正恩表示，美國新政府對北韓的敵視政策及軍事威脅未有改變，指美國提議不設前提下舉行朝美對話，只是掩蓋敵視北韓的面具。

有外國傳媒引述消息報道，美國、英國及法國代表要求召開聯合國安理會會議，討論北韓日前試射新型高超音速導彈事宜。

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