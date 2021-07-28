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期待已久 冀成文化交流新主場 早稻田村上春樹圖書館下月開幕
2 小時前
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期待已久 冀成文化交流新主場 早稻田村上春樹圖書館下月開幕
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村上周三出席記者會。

日本早稻田大學「村上春樹圖書館」將於10月1日開幕，設有不同書籍與影音展區、資料館、咖啡廳、音樂室等。村上春樹把自己收藏的大量書籍、手稿、研究資料、書評和數萬張唱片等捐贈予母校協助建立，希望該館能成為大學生自由表達意見以及文化交流的新基地。圖書館對外開放但須預約，今年的預約早已爆滿。

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館外的流線型木棚設計。

早稻田大學國際文學館——村上春樹圖書館，是UNIQLO老闆柳井正斥資12億日圓(約8,500萬港元)打造，由負責東京奧運主場館的建築師隈研吾設計，翻新校內一幢舊大樓建成。圍繞大樓的流線型木棚，把訪客引進像隧道的入口處，象徵讀者從現實世界被吸進村上文學的隧道。隈研吾指，他開始閱讀村上作品時，感覺就像被深深吸進隧道中。

圖書館有5層，連一層地庫，一樓設視聽室、二樓設錄音室和展覽室等，地庫開設由學生經營的咖啡廳、休息區和仿造村上書房的展廳等。入口處有樓梯型書架，通往地庫的樓梯兩旁放置逾2,000本著作，包括村上春樹、川上未映子、古川日出男等日本文學作品以及世界文學藝術等書籍。地庫將展出村上年輕時經營爵士咖啡室所用的鋼琴。

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通往地庫的樓梯兩旁放置書籍。(美聯社)
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入口處設計喻意訪客被吸進村上文學的隧道。

寄語年輕人為自己開創未來

館內會播放村上捐出唱片的音樂，兩層不對外開放的研究區將負責整理村上親筆手稿等資料。村上周三在記者會稱，希望這裡能成為大學生自由發表意見的新地點、新的文化傳播基地。他期望年輕人為自己的未來寫下正面故事，體現圖書館「開拓故事、訴說心聲」的理念。

期待已久 冀成文化交流新主場 早稻田村上春樹圖書館下月開幕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/期待已久-冀成文化交流新主場-早稻田村上春樹圖書館下月開幕-286089
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