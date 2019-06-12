未來見｜南韓創建都市型空中交通 空中的士首爾機場試飛(有片)

南韓目標在2025年建立都市型空中交通(Urban Air Mobility，UAM)系統，推動空中的士等「未來型」運輸工具商用化。政府周四在金浦機場舉行綜合驗證活動，檢視現行的航空安全系統與UAM飛行器之間的通訊狀況。

電動垂直升降型飛機登場

為打造UAM系統，利用更環保的電動垂直升降型飛機(eVTOL)提供載客或貨運服務，藉以紓緩交通擠塞問題，南韓政府在2020年6月發表韓式都市空中交通(K-UAM)路線圖。

國土交通部未來無人機交通事務官張永基表示，無論經營者開發出甚麼飛行器，要讓民眾安全乘搭、商用化，都需配合交通管理、航運、基建及相關系統，而南韓是全球第一個開始構築此類系統的國家。

歐美也著手研發空中的士

除了南韓，美國、歐洲等地都著手研發空中的士等「未來型」空中交通工具，預期在2023至25年間將能實現商用化目標。南韓政府目標在2025年開始進入UAM商用化階段，預期至2035年後可開始提供空中的士服務。

張永基說，南韓「是第一個進行系統綜合試驗的國家，今天(周四)也是UAM飛行器首次在實際營運的機場試飛，這是為了實現空中的士服務的第一步」。

為盡早實現UAM商用化，政府2019年啟動韓式UAM—OPPAV(Optionally Piloted Personal Aerial Vehicle)開發計劃，並將在2022年至25年進行UAM交通管理系統技術研發。

國土部也計劃今年起，每年舉辦一次綜合驗證活動，整體檢視UAM交通系統發展現況，包括各種機型研發、試飛、交通管理、基建等。今年共有9種機型分別在周四及本月16日於金浦及仁川機場試飛，其中周四在金浦試驗德國Volocopter研發的空中的士，以及南韓研發的OPPAV縮小版。

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