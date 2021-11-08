未雨稠繆｜儲蓄能力下降 存保會：港人月均儲6600元

積穀防饑，但香港存款保障委員會公布「香港人儲蓄『安全感』指標調查」結果顯示，62%人有儲蓄習慣，但較去年減少5個百分點，而積蓄可以應付突變環境，受訪者目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為53.2分，略低於去年的 54.8 分，並平均認為擁有約49萬元的儲蓄能獲得足夠的「安全感」。存保會認為，結果顯示港人的儲蓄能力在疫情影響及經濟不明朗的因素下進一步下降，難以訂立和達成儲蓄目標。

調查由存保會委託香港民意研究所，於9月1至21日電話訪問1,006名18歲或以上的香港人，並對301名結婚15年或以下人士進行調查。調查結果顯示六成二受訪市民有儲蓄習慣，月平儲6,600元，較去年的7,000元減少6%；而每月的儲蓄中位數則維持在5,000元。有儲蓄習慣的市民中，僅兩成訂下年內儲蓄目標，較去年大跌18百分點，並64%市民有信心達標。存保會指數據或反映受疫情影響接近兩年，不但考驗香港人的儲蓄能力，更令他們難以作出持續、穩定的儲蓄規劃。

港人為儲蓄帶來的安全感評分為53.2分，比去年的54.8分略低；受訪者平均認為擁有約49萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬元相若。

銀行定期或活期存款仍然是最多受訪者選擇的儲蓄方式，超過七成，大多數受訪者指儲蓄是為了應付不時之需。存款保障委員會主席許敬文認為，香港經濟不明朗的狀況影響市民的儲蓄計劃，但市民懂得因應環境變化調節自己對生活的要求和期望。

大部分妻子掌管理大權

調查亦發現已婚人士(結婚15年或以下)更積極儲蓄，七成八受訪者表示有儲蓄習慣，每人月均儲約8,600元，比一般人的6,600元多三成，認為要有67萬元才有足夠安全感。

三成受訪者會與配偶定立共同儲蓄目標，丈夫儲蓄比例一般較多，六成半女士表示，丈夫儲蓄的比例佔一半或以上，四分一指丈夫比例佔七成。37%指共同儲蓄由妻子管理，由丈夫或共同管理的各佔兩成二，反映妻子在儲蓄管理方面掌握大權。

未雨稠繆｜儲蓄能力下降 存保會：港人月均儲6600元