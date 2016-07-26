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未雨綢繆 世衛︰希臘字母將用完 星座命名變種病毒株
3 小時前
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新冠肺炎星座希臘字母變種病毒Delta
未雨綢繆 世衛︰希臘字母將用完 星座命名變種病毒株
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世衛流行病專家范克爾克霍夫。(資料圖片)

各地稍後可能出現「雙子變種病毒株」及「人馬變種病毒株」等「星座病毒」。世衛(WHO)專家指，若新冠肺炎病毒持續變種，用作命名的24個希臘字母命名將很快耗盡，正考慮到時以星座命名。
 

多個國家之前陸續出現傳染力更強的變種病毒株，世衛為了統一稱呼及避免污名化任何國家，5月底開始以希臘字母命名變種病毒株，迄今已使用11個。當中包括4種「令人憂慮變種病毒株」(variants of concern)︰Alpha、Beta、Gamma及近期引發多地疫情大反彈、在印度最早出現的Delta。7種「令人關注變種病毒」(variants of interest)︰Eta、Iota、Kappa和最新命名、在秘魯發現的Lambda，以及已被「降格」的Epsilon、Zeta及Theta。另外尚有十多個變種病毒株列為「進一步監察名單」(Alerts for Further Monitoring)，暫未命名，若全部命名，24個希臘字母便用完。
 

曾考慮希臘神祇名稱
世衛流行病專家范克爾克霍夫(Maria Van Kerkhove)日前接受英國《每日電訊報》訪問時，稱因病毒不斷變種，世衛已開始尋找另一個系列來命名變種病毒株，目前以星座為首選。據稱，世衛亦曾考慮希臘男女神名稱，但已否決，部分原因是發音太難。范克爾克霍夫稱，新命名系列會於短期內公布，強調須確保不會令任何人不快。

她又表示，新出現的變種病毒株可能令現今疫苗失效，呼籲各國竭盡所能防疫，不要只依賴疫苗，又特別指出3種情況下，可能出現威力更強的變種病毒株，分別是高傳染率地區、動物密集地區，以及高接種率但仍有病毒廣泛傳播的地區。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/未雨綢繆-世衛︰希臘字母將用完-星座命名變種病毒株-279657
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