未雨綢繆 世衛︰希臘字母將用完 星座命名變種病毒株

各地稍後可能出現「雙子變種病毒株」及「人馬變種病毒株」等「星座病毒」。世衛(WHO)專家指,若新冠肺炎病毒持續變種,用作命名的24個希臘字母命名將很快耗盡,正考慮到時以星座命名。



多個國家之前陸續出現傳染力更強的變種病毒株,世衛為了統一稱呼及避免污名化任何國家,5月底開始以希臘字母命名變種病毒株,迄今已使用11個。當中包括4種「令人憂慮變種病毒株」(variants of concern)︰Alpha、Beta、Gamma及近期引發多地疫情大反彈、在印度最早出現的Delta。7種「令人關注變種病毒」(variants of interest)︰Eta、Iota、Kappa和最新命名、在秘魯發現的Lambda,以及已被「降格」的Epsilon、Zeta及Theta。另外尚有十多個變種病毒株列為「進一步監察名單」(Alerts for Further Monitoring),暫未命名,若全部命名,24個希臘字母便用完。



曾考慮希臘神祇名稱

世衛流行病專家范克爾克霍夫(Maria Van Kerkhove)日前接受英國《每日電訊報》訪問時,稱因病毒不斷變種,世衛已開始尋找另一個系列來命名變種病毒株,目前以星座為首選。據稱,世衛亦曾考慮希臘男女神名稱,但已否決,部分原因是發音太難。范克爾克霍夫稱,新命名系列會於短期內公布,強調須確保不會令任何人不快。

她又表示,新出現的變種病毒株可能令現今疫苗失效,呼籲各國竭盡所能防疫,不要只依賴疫苗,又特別指出3種情況下,可能出現威力更強的變種病毒株,分別是高傳染率地區、動物密集地區,以及高接種率但仍有病毒廣泛傳播的地區。