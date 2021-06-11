末日優惠 儲值電話卡實名制9月生效 3香港今促銷SoSIM卡買十送三

政府落實對俗稱「太空卡」的電話智能卡實名登記制度，9月1日生效後分兩階段實施。和記電訊香港旗下3香港宣布，在實名制前推出限量「末日優惠」，市民今起購SoSIM儲值卡買十送三，惟需購買當日起計60日內開卡。而和電香港執董兼行政總裁古星輝回應新規定，指政府回應了電訊商的訴求，延長過渡期至2023年；又指3香港一向有管理月費卡用戶資料，系統風險不會突然提升，但升級資料儲存系統需要投資7位數字。



就系統升級的開支會否轉嫁客戶，古星輝指出，若可以加價最理想，但難估計客戶接受程度，盡量將轉嫁減到最低。他又指，過往無建立資料庫的分銷商要儲存相關資料亦有困難，公司考慮開放平台，設立「空間」予分銷商儲存數據，歡迎合作。



新規定9月1日生效並按兩階段實施，電訊商在第一階段建立登記系統，此間市民毋須為已使用的電話卡即時實名登記。第二階段預計在明年3月1日開始，市民由當日起之後購的電話卡需即時登記，最遲須在2023年2月23日前為該電話卡作實名登記。古指，未因應法例於限期內申請實名制的電話卡，營辦商到時將即時停用，不設寬限。他重申營辦商支持電話卡實名制，惟對於政府設個人及企業電話卡申請數量上限，認為不理想，指實名登記已達月費卡要求，對儲值卡設上限感到不解。



須兩個月內開卡

另外，和記電訊推出促銷優惠，市民於今日起在屈臣氏或百佳每購買10張SoSIM儲值卡，會額外多送3張，限量1,100套，SoSIM儲值卡售33元一張，30日內50GB任用數據(首50GB後限速)，另設開卡獎賞等，之後用戶可增值繼續使用。古形容今次屬「末日優惠」，並補充指希望幫助用戶順暢過渡新安排，有更多時間考慮。惟該公司補充指，SoSIM儲值卡電話卡需於購買當日起計2個月內開卡。