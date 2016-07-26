本周公布 當局冀房間量控制人數 暫僅1外傭檢疫酒店

完成接種新冠疫苗的菲律賓外籍傭工，最快下周一(30日)可以來港。特首林鄭月娥昨透露，當局已與菲律賓和印尼商討有關安排，本周會公布抵港外傭的檢疫安排。外傭抵港後要在指定酒店檢疫，有業界透露第一間為葵涌荃灣絲麗酒店，林鄭月娥則期望稍後能找到第二間酒店，又強調會以房間數目令外傭分批來港。



菲律賓當局日前透露，港府同意讓持有認可「針紙」的菲傭來港。林鄭月娥昨早表示，已跟兩國商討如何確保外傭在當地的疫苗接種紀錄，能夠獲本港認可，勞工及福利局將於本周內公布安排詳情。她強調，外傭必須逐步有序和分批地來港，接受21日強制檢疫。

外傭抵港後要在專門的指定酒店檢疫，林鄭月娥稱當局已物色到一間檢疫酒店，願意專門接待外傭，盼之後可找到第二間。她又提及，外傭來港前須成功預訂檢疫酒店房間，當局正是透過控制房間數量，讓外傭能逐步有序從相對高危的地區來港。她稱，這種方法既能滿足僱主需求，亦不會為防疫工作帶來很大風險。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城透露，已答應接待外傭的是葵涌和宜合道荃灣絲麗酒店。他接受傳媒查詢時表示，外傭均來自較高風險地區，不少檢疫酒店擔心被標籤影響日後生意，加上很多平價酒店本身已是檢疫酒店，他認為抵港外傭的選擇只會更少。現時荃灣絲麗酒店是兩間接收密切接觸者的檢疫中心之一，總容量為409間房。