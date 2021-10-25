本周後期強冷空氣襲北方 廣東先回暖「熱身」

中國氣象局旗下中國天氣網「中國天氣」微博報道，內地今個月出現「氣溫過山車」，今起北方大部分地區氣溫逐漸上升，比常年同期偏高，但隨著新一股強冷空氣來襲，周四至日全國大部分地區氣溫再度下滑，降溫幅度料普遍達攝氏4至8度，局部地區降幅多達10至12度。廣東氣象局微博「廣東天氣」則指出，未來數天大部分市縣氣溫緩慢小幅上升，「為下一股冷空氣的到來預熱」，周四開始增溫增濕較明顯，「讓大家又有一種返夏的趕腳(感覺)」。

中國天氣提到，強冷空氣將於周四至五率先影響新疆北部、西北地區東部及內蒙古等地；周六至日東移，影響中東部大部分地區，屆時中東部氣溫將創新低。

北京料跌至零下2度

北京市氣象部門則預計，當地今起至周五最高氣溫介乎15至17度，最低氣溫介乎4至8度，而受冷空氣影響，周六至下周一降溫明顯，預計最高氣溫介乎9至11度，最低氣溫介乎零下2度至0度。

本周後期強冷空氣襲北方 廣東先回暖「熱身」