本土地區組織「慈雲山建設力量」即日解散

繼「長沙灣社區發展力量」昨晚宣布停止運作後，另一個在2014年佔領運動期間成立的本土派地區組織「慈雲山建設力量」，今晚(22日)宣布即日解散、停止一切運作。「慈建力」晚上8時許在其facebook專頁貼出聲明，指創立以來一直以地區工作服務街坊，並經歷兩屆區議會選舉，但指組織現時「已無力前行」，遂作出解散的決定，「無疑是如刀割的痛心抉擇」、「無奈辜負各山友期望」。

聲明又指，組織成立時的初衷是「走出來，因為我們都住在慈雲山」，感謝成立6年以來各慈雲山街坊和各方好友願意挺身而出。「慈建力」寄語一眾慈雲山街坊永續組織精神，為社區盡一分力。在帖文中，「慈建力」表示「善自珍重，勿以為念」。

慈建力兩區議員早已請辭

「慈建力」在今屆區議會成功奪得黃大仙區議會兩個議席，分別是鳳德選區的張嘉宜和正愛選區的岑宇軒，兩人俱擊敗當區的民建聯對手當選。不過，兩人均在今年7月一片區議員辭職潮當中，同日請辭，結束約18個月的區議員生涯。政府日前宣布，現存九龍區的區議員將於周五(24日)進行宣誓儀式。

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