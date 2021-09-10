本地深度遊｜漁護署與吉澳村推文化徑 沿途掃二維碼即聽故事

為慶祝香港聯合國教科文組織世界地質公園成立十周年，漁護署與吉澳村推推出吉澳文化徑，進一步推廣吉澳的歷史、文化與非物質文化遺產。



吉澳位處大鵬灣以西，沙頭角以東，文化徑以吉澳大街為中心。漁護署指，吉澳文化徑在現有路徑上規劃，沿途設置27塊解說牌，貫穿島上多個重要的歷史及文化遺蹟，包括由舊發電廠改建的警崗、估計有250年歷史的天后宮、超過300年歷史的六角古井等。遊客只要用手機掃描牌上的二維碼，就可聽到由村民或地質公園導賞員親口說故事。引領遊客探索島上不同景點，深入認識吉澳。

吉澳意思是「吉祥之灣」，為昔日大鵬灣一帶的主要避風港，亦為往來深圳鹽田及新界東北村落的中途站，吸引附近海域的漁民及客家人聚居。六十年代約有6,000人聚居島上，但隨著他們陸續移居海外，現時居民不足50人。

前往吉澳可以由馬料水乘搭渡輪，船程大約1.5小時，周六、周日及公眾假期，每日有一班渡輪往返。