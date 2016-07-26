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本地零感染又斷纜 國泰貴賓室女樓面染Delta 當局取消打針旅客「減疫監」優惠
3 小時前
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新型肺炎機場員工國泰航空變種病毒東涌外傭檢疫酒店入境強制檢疫新冠肺炎疫苗接種
本地零感染又斷纜 國泰貴賓室女樓面染Delta 當局取消打針旅客「減疫監」優惠
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主要服務離境旅客的患者，曾光顧一號客運大樓多間食肆。(資料圖片)

國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)昨確診，她6月底起已進行恆常檢測，至周日(15日)到私家診所擬接種首劑新冠疫苗時，透露已輕微咳嗽逾月，遂獲醫生建議先照肺。她同日到急症室時輕微發燒，其後確診及驗出L452R，理工大學之後分析基因後證實為Delta變種病毒。
 

患者入院後病毒量增加
衛生防護中心昨再次召開記者會交代個案，傳染病處主任張竹君稱，曾擔心患者是否病發已久未被發現，但考慮到她多次檢測陰性，故認為咳嗽與新冠肺炎無關，其周日輕微發燒則應有關。她又指，患者入院後病毒CT值由32跌至27，即病毒量增加，抗體測試亦呈陰性，張竹君推斷屬新感染個案。女子在貴賓室「寰宇堂」負責樓面傳菜，接觸的主要是本港離境或轉機的旅客，過去一周共約3,000人次到過。張竹君指，轉機旅客在港毋須檢測，而本港疫情持續緩和、大部分離境客均檢測陰性，不排除是轉機客傳染，惟坦言目前未有明確證據，只能等待外地通報相關本港輸出個案。她建議，所有貴賓室員工應接種疫苗，或在上菜時穿防護衣、戴口罩和面罩等。

患者主要在東涌一帶活動，約30名密切接觸者要檢疫，包括12名同事、家人和朋友，以及曾為她看診的中醫等。其居住的東涌逸東邨美逸樓前晚被「封區」強檢，沒有錄得新個案。昨另錄得兩宗帶L452R的輸入個案，包括來自英國、打齊兩針復必泰的24歲女子，以及阿曼來港的17歲男子。

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灣仔帝盛酒店有檢疫客被對面房傳染。(陳奕釗攝)
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寰宇堂有12名員工檢疫。(互聯網)
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東薈城

袁國勇料美返港外傭隔離酒店染疫
至於早前一名38歲打齊針、抗體呈陽性的外傭(#12032)，在完成7日檢疫及進入社區後，於抵港第12日驗到陽性及L452R。港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察患者入住的灣仔帝盛酒店後，有理由相信她是被對面房的確診夫婦傳播。他解釋，對面房夫婦開門交檢測樣本時，未有按指引先關窗，加上走廊換氣量不足，令帶變種病空氣流入外傭的房間，造成傳播。張竹君指收集樣本時要核對身份，故需開門一段時間，當局正研究縮短開門時間的安排，如提前將身份證放在門口、以條碼代替身份證等，而同層13名隔離旅客已送入檢疫中心。


林鄭：不認為早前安排有漏洞
社會關注該名外傭因獲縮短檢疫期，「提早」進入社區致防疫漏洞。政府聽取專家建議後，決定周五起不再容許完成接種疫苗且帶抗體的旅客，縮短7天酒店檢疫期，並劃一要求中、低風險地區抵港者檢測6次。特首林鄭月娥指，調校政策是回應市民訴求，不認為早前安排有漏洞，只是現時看到情況再惡化，有需要因時制宜調整。她對於調整帶來的不便致歉，盼受影響人士明白政府希望保護香港。被問到本港會否不再以「零確診」為目標、要「與病毒共存」時，林鄭指不同政策和取向要有適當平衡，重申打針仍是唯一出路。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/本地零感染又斷纜-國泰貴賓室女樓面染delta-當局取消打針旅客「減疫監」優惠-280785
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