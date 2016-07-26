本地零感染又斷纜 國泰貴賓室女樓面染Delta 當局取消打針旅客「減疫監」優惠

國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)昨確診，她6月底起已進行恆常檢測，至周日(15日)到私家診所擬接種首劑新冠疫苗時，透露已輕微咳嗽逾月，遂獲醫生建議先照肺。她同日到急症室時輕微發燒，其後確診及驗出L452R，理工大學之後分析基因後證實為Delta變種病毒。



患者入院後病毒量增加

衛生防護中心昨再次召開記者會交代個案，傳染病處主任張竹君稱，曾擔心患者是否病發已久未被發現，但考慮到她多次檢測陰性，故認為咳嗽與新冠肺炎無關，其周日輕微發燒則應有關。她又指，患者入院後病毒CT值由32跌至27，即病毒量增加，抗體測試亦呈陰性，張竹君推斷屬新感染個案。女子在貴賓室「寰宇堂」負責樓面傳菜，接觸的主要是本港離境或轉機的旅客，過去一周共約3,000人次到過。張竹君指，轉機旅客在港毋須檢測，而本港疫情持續緩和、大部分離境客均檢測陰性，不排除是轉機客傳染，惟坦言目前未有明確證據，只能等待外地通報相關本港輸出個案。她建議，所有貴賓室員工應接種疫苗，或在上菜時穿防護衣、戴口罩和面罩等。

患者主要在東涌一帶活動，約30名密切接觸者要檢疫，包括12名同事、家人和朋友，以及曾為她看診的中醫等。其居住的東涌逸東邨美逸樓前晚被「封區」強檢，沒有錄得新個案。昨另錄得兩宗帶L452R的輸入個案，包括來自英國、打齊兩針復必泰的24歲女子，以及阿曼來港的17歲男子。

袁國勇料美返港外傭隔離酒店染疫

至於早前一名38歲打齊針、抗體呈陽性的外傭(#12032)，在完成7日檢疫及進入社區後，於抵港第12日驗到陽性及L452R。港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察患者入住的灣仔帝盛酒店後，有理由相信她是被對面房的確診夫婦傳播。他解釋，對面房夫婦開門交檢測樣本時，未有按指引先關窗，加上走廊換氣量不足，令帶變種病空氣流入外傭的房間，造成傳播。張竹君指收集樣本時要核對身份，故需開門一段時間，當局正研究縮短開門時間的安排，如提前將身份證放在門口、以條碼代替身份證等，而同層13名隔離旅客已送入檢疫中心。



林鄭：不認為早前安排有漏洞

社會關注該名外傭因獲縮短檢疫期，「提早」進入社區致防疫漏洞。政府聽取專家建議後，決定周五起不再容許完成接種疫苗且帶抗體的旅客，縮短7天酒店檢疫期，並劃一要求中、低風險地區抵港者檢測6次。特首林鄭月娥指，調校政策是回應市民訴求，不認為早前安排有漏洞，只是現時看到情況再惡化，有需要因時制宜調整。她對於調整帶來的不便致歉，盼受影響人士明白政府希望保護香港。被問到本港會否不再以「零確診」為目標、要「與病毒共存」時，林鄭指不同政策和取向要有適當平衡，重申打針仍是唯一出路。