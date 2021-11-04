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本地魚｜嚴格監控 確保天然健康 本地優質沙巴龍躉 美心中菜精選優惠
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本地魚｜嚴格監控 確保天然健康 本地優質沙巴龍躉 美心中菜精選優惠
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疫情除令市民更注重健康外，連食物安全也備受關注，於選購食材或外出用餐，特別是選擇海產時，往往讓人擔心污染和食用安心等問題。其實只要選擇由漁農自然護理署「優質養魚場計劃」嚴格監控，保證安全無添加的本地「優質魚」產品，便可無後顧之憂，安心享用美食。

「優質養魚場計劃」由漁農自然護理署於2005年推出，旨在透過設立水產養殖場、水產品苗種登記及品質保證制度，協助本地養魚場提升飼養水平。參與計劃的本地養魚場，需要為魚苗進行登記外，在養殖「優質魚」期間，亦需接受漁農自然護理署人員的定期監察，以確保養魚場於衛生、水質、管理方法、使用藥物和飼料添加劑等情況，都合乎法例要求，亦會檢查水產品的健康情況，確保可健康成長。

 

售前必須通過檢測 確保優質 

本地優質水產於出售前，必需要接受漁農自然護理署抽樣檢驗，確保於藥物殘留、孔雀石綠及重金屬含量等各方面都合乎相關法例標準，才能夠以本地「優質魚」的標籤出售。此外，由於全部是本地魚，可保證新鮮的同時，亦可減少長途運輸所產生的碳排放，可避免加劇溫室效應，享用美食又可為環保盡力。

市民除可於各大超市、網站等選購這優質本地水產外，亦有不少食肆提供本地「優質魚」為食材的美饌，讓消費者可安心品嚐魚鮮味。美心中菜指定分店現正推出的本地精選沙巴龍躉兩味限時優惠，便是以本地飼養的優質沙巴龍躉所烹調，全部用魚都已通過漁農自然護理署檢測，食客品嚐鮮味，自然無後顧之憂。

 

本地優質沙巴龍躉兩味

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「翡翠炒沙巴龍躉球」 嚴選整條沙巴龍躉肉質最爽脆嫩滑的部分，配以青脆嫩綠的西蘭花，帶來雙倍新鮮健康好味道。
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「黑蒜粉絲蒸沙巴龍躉頭腩」 師傅特以甘香甜口的黑蒜入饌，帶出沙巴龍躉頭腩的香濃魚味，墊於魚肉下方的粉絲則吸收所有鮮魚的精華，啖啖飽滿的魚肉配以惹味黑蒜和粉絲，一次過品嚐鮮、香、濃、滑、爽！

本地優質沙巴龍躉兩味優惠價

星期一至五 $198

星期六日及公眾假期 $298

（原價 $398）

推廣期至2021年12月10日；受條款及細則約束

優質養魚場計劃：www.hkaffs.org

推廣分店優惠詳情：https://bit.ly/3pxtsAQ

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/本地魚｜嚴格監控-確保天然健康-本地優質沙巴龍躉-美心中菜精選優惠-291643
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