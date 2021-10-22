本地魚｜香港養殖優質沙巴龍躉

美心中菜一魚兩味限時優惠

熱愛吃海鮮的朋友有口福了，美心中菜指定分店推出本地精選沙巴龍躉兩味限時優惠，品嚐鮮甜嫩滑的沙巴龍躉之外，亦經過漁農自然護理署的檢測，絕對食得更安心。

「翡翠炒沙巴龍躉球」

選取整條沙巴龍躉肉質最爽脆嫩滑的部分，配以青脆嫩綠的西蘭花，完全呈現沙巴龍躉的鮮甜爽滑。



「黑蒜粉絲蒸沙巴龍躉頭腩」

師傅特以甘香甜口的黑蒜入饌帶出沙巴龍躉頭腩的香濃魚味，墊於魚肉下方的粉絲則吸收所有鮮魚的精華，啖啖飽滿的魚肉配以惹味黑蒜和粉絲，為味蕾帶來層次享受。

沙巴龍躉 本地優質之選

是次兩道菜的食材沙巴龍躉，是本地養殖的優質養魚，擁有漁護署的「優質養魚場計劃」認證。該計劃於2005年推出，內容包括設立水產養殖場、水產品苗種登記及品質保證制度，以確保養魚場使用良好水產養殖法及所養殖的水產符合食物安全標準。所有魚都是本地生產，減少因為長途運輸造成額外碳排放，環保又新鮮。

嚴格檢查 為消費者健康把關

為保證水產品的品質，在「優質魚」養殖期間，漁護署會定期監察養殖場的衛生、水質、管理方法、使用藥物和飼料添加劑等的情況，亦會檢查養殖水產品的健康狀況。漁護署會確保優質魚產品在出售前，於藥物殘留、孔雀石綠及重金屬含量等各方面都合乎相關法例標準，食客可安心品嚐更鮮美味道。

推廣期至2021年12月10日；受條款及細則約束

沙巴龍躉兩味優惠價

星期一至五 $198

星期六日及公眾假期 $298

（原價 $398）

優質養魚場計劃：www.hkaffs.org

推廣分店優惠詳情：https://bit.ly/3pxtsAQ