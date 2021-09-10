本月3至7日所收31萬捐款 612基金︰將退回

日前宣布停收捐款的612人道支援基金表示，基金網上捐款平台於周二(7日)下午3時起已停止運作，基金銀行戶口於同日起已不再接受存入捐款，信託人決定全數退回由本月3日中午至本周二(7日)下午期間存於平台的捐款，合共約31.7萬元，包括447筆單次捐款及月捐。捐款人將收到相關電郵通知。

截至周三(8日)，基金銀行戶口結餘約有744萬元。根據紀錄，在真普聯停止執行支款指示前，有19張支票，合共40.86萬元已發出但未過數，有關款項包括支付已批出的支援及基金行政開支，基金指會盡力跟進有關支票兌現情況。

保安局長鄧炳強日前(7日)批評，基金寄信予在囚者或還柙者「叫他們繼續抗爭」，在監獄散播危害國家安全種子。基金指，成立宗旨是為受反修例事件影響的傷者及被捕者提供法律、醫療、情緒支援費用等人道支援，以書信聯繫相關還柙或在囚者，與一般為在囚者提供服務的社福機構無異，對於其人道支援工作的性質被政府官員曲解，深表遺憾。