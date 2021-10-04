本港失業率回落至4.5%

政府公布本港最新失業率，由6月至8月的4.7%，回落至7至9月的4.5%，連續7個月下跌；就業不足率亦由6月至8月的2.2%，下跌至7月至9月的2.1%。

與今年6月至8月比較，今年7至9月期間，大多數主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業，不包括清潔及同類活動，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率在7月至9月下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率跌幅較為明顯。至於與消費及旅遊相關行業，合計失業率下跌0.2個百分點至7.2%。



勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場情況將取決於經濟復蘇的步伐。消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，環球疫情的發展仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。