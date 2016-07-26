本港首創老火「軟湯」 讓吞嚥困難者重拾飲湯樂趣

長者的日常飲食中，最著重飯前飯後的一碗「湯」，但對於有吞嚥困難的人士來的說，進食飲湯都變得不容易。本地社會企業推出全港首個「軟湯」—青紅蘿蔔豬骨軟湯，讓吞嚥困難人士可以重拾飲湯的溫暖，飲食的樂趣。

多年前在日本考察安老政策的本港社企「照食．常餐」共同創辦人岑啟灝表示，日本的軟餐很普遍，而且非常著重將軟餐融入長者的生活中，進食軟餐並非只為充飢，而是可以讓長者能夠過正常的飲食生活。因此，他返港後便研發原汁原味，且只需用熱水座熱便能食用的「青紅蘿蔔豬骨湯（軟湯）」，希望為吞嚥困難人士的進食及生活尋求突破，日後亦會研發更多軟湯或其他軟餐種類，迎合有需要人士的口味。

該款青紅蘿蔔豬骨軟湯符合國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)第4級，使用全天然食材熬製而成，無添加任何調味料，除豬骨湯本身，還配以用食物精華製成的青紅蘿蔔湯渣；為長者帶來熟悉的味道外，更為照顧者省卻煲湯的功夫及時間，爭取與長者相處的空間。

「照食．常餐」於今日起至本月6日，在香港會議展覽中心舉辦的「樂齡科技博覽暨高峰會2021」設置攤位，有興趣人士可免費入場參觀。