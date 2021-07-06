李嘉誠基金會加碼資助至4千萬 寶血醫院為額外260病人置換全膝關節

關節痛對老人家造成莫大折磨，目前全港輪候接受「全膝關節置換手術」多達3萬多人，輪候期3至7年不等。因此，李嘉誠基金會今年初起撥款2,000萬元資助寶血醫院推行計劃，至今已替240名患者作全膝關節置換手術。李嘉誠基金會今日決定為資助加碼，追加2,000萬元，預計可為額外260名患者做手術。

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基金會主席李嘉誠昨看到歐洲國家盃相關新聞時，發現球員腳力凌厲，令他聯想起有關資助計劃，旋即摧促團隊盡快公佈加碼資助的細節，讓更多病人受惠。他指，寶血醫院增撥共80名醫護配合計劃，為此表示感激。寶血醫院院長衛向安則指， 不少患者因膝關節問題未能工作或需要家人照顧，獲資助換膝後自行出外，不僅可減少家人負擔，還可重投工作，重燃不少家庭的希望。

第二期資助計劃將於本月19日至下月18日進行，申請人家庭月入須少於8萬元，並已在公立醫院排期接受手術逾三年，而在職人士或主要家庭收入者將作優先考慮。申請人可直接向寶血醫院醫院遞交表格，經該院骨科醫生評估後，再按經濟狀況，決定申請人可獲七成半至全額資助。