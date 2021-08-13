李在鎔假釋出獄 向公眾鞠躬致歉

因為親信干政案入獄的三星電子副會長李在鎔，服刑7個月後，早上獲假釋出獄。

大批傳媒、支持者和示威者到場等候，李在鎔早上10時步出首爾看守所後，向現場傳媒鞠躬致歉，表示對於令國民憂慮感到抱歉，又說聽到各方對他的批評等意見，將會認真做好該做的事情。但未有回答傳媒提問，便乘車離開。

法務部維持對李在鎔的就業限制處罰。李在鎔亦要接受保護觀察，搬屋或離境超過1個月，都須提前向保護觀察官報告。

李在鎔入獄後，韓國商界等社會團體以穩定經濟為由，多次要求政府假釋李在鎔。有聲音認為，當局給予李在鎔假釋為「特權」，正義黨代表余永國今天批評文在寅政府政商勾結，以李在鎔假釋換取三星電子在美國的鉅額投資，促成5月美韓峰會成果。

李在鎔目前仍有涉及違法合併及財務造假等案件正在法院審理，假釋期間仍需出庭應訊。

獄中被評為模範囚犯

52歲的李在鎔，2016年11月捲入前總統朴槿惠親信干政案遭到調查，2017年2月，他被控向朴槿惠和崔瑞元行賄，法院一審時裁定其部分行賄罪成，判他入獄5年，他不服裁決，提出上訴。2018年2月首爾高等法院二審，改判李在鎔入獄2年半，緩刑4年，他當庭獲釋。

至2019年8月，最高法院以「程序問題」為由，把案件發還首爾高等法院重審。今年1月被判囚2年半，服刑超過200日，期間被監獄方面評為「模範囚犯」，獲列入光復節假釋名單當中。