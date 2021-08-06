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李天柱獲批任航空學院行政總裁　聶德權：不存在利益衝突
52 分前
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聶德權李天柱民航處國際航空學院行政總裁民航處長利益衝突延後利益公務員退休
李天柱獲批任航空學院行政總裁　聶德權：不存在利益衝突
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李天柱獲批任航空學院行政總裁，聶德權稱不存在利益衝突。(資料圖片)

去年4月退休的前民航處長李天柱，在俗稱「過冷河」的兩年管制期未滿的情況下，獲公務員事務局批准，於今年6月出任國際航空學院行政總裁，事件引起外界質疑有否利益衝突。公務員事務局長聶德權表示，李天柱已過了為期12個月的「禁制期」，目前是處於為期兩年的「管制期」內，強調有健全機制作出審批，又否認事件存在利益衝突或延後利益。

聶德權表示，所有離任公務員之後就職工作，政府都有相關規定，強調在提出有關申請後，公務員事務局會去處理，包括徵詢相關政策局、部門及獨立諮詢委員會的意見，之後才作出決定。

聶德權：本質上並非「去私人企業打工」

聶德權又指，國際航空學院在2016年《施政報告》中提出，目的是培訓本地及區域的航空管理人才，有助加強鞏固本港作為國際航空樞紐的地位，形容是一個重要的政府政策。他說，國際航空學院是在機管局之下成立，而機管局作為一個法定機構，國際航空學院作為附屬成員，本質上並非「去私人企業打工」，而是有公眾利益。

聶德權又說，李天柱作為民航處長期間，出任機管局董事局當然成員，是代表政府參與討論及反映政府意見，又指在討論國際航空學院招聘及薪酬時，李天柱並無參與討論其中，聶德權否認事件有利益衝突或延後利益。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/李天柱獲批任航空學院行政總裁　聶德權：不存在利益衝突-281475
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