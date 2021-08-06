李天柱獲批任航空學院行政總裁 聶德權：不存在利益衝突

去年4月退休的前民航處長李天柱，在俗稱「過冷河」的兩年管制期未滿的情況下，獲公務員事務局批准，於今年6月出任國際航空學院行政總裁，事件引起外界質疑有否利益衝突。公務員事務局長聶德權表示，李天柱已過了為期12個月的「禁制期」，目前是處於為期兩年的「管制期」內，強調有健全機制作出審批，又否認事件存在利益衝突或延後利益。

聶德權表示，所有離任公務員之後就職工作，政府都有相關規定，強調在提出有關申請後，公務員事務局會去處理，包括徵詢相關政策局、部門及獨立諮詢委員會的意見，之後才作出決定。

聶德權：本質上並非「去私人企業打工」

聶德權又指，國際航空學院在2016年《施政報告》中提出，目的是培訓本地及區域的航空管理人才，有助加強鞏固本港作為國際航空樞紐的地位，形容是一個重要的政府政策。他說，國際航空學院是在機管局之下成立，而機管局作為一個法定機構，國際航空學院作為附屬成員，本質上並非「去私人企業打工」，而是有公眾利益。

聶德權又說，李天柱作為民航處長期間，出任機管局董事局當然成員，是代表政府參與討論及反映政府意見，又指在討論國際航空學院招聘及薪酬時，李天柱並無參與討論其中，聶德權否認事件有利益衝突或延後利益。