李家超成首警務出身政務司長 鄧炳強任內「明星飯局」惹爭議

政府高層再有人事變動，李家超接替張建宗任政務司長，鄧炳強任命保安局長，蕭澤頤則晉升為警務處長。據了解，現年約64歲的李家超在警隊工作超過30年，成為首位警隊出身的保安局長及政務司長。1977年加入警隊的他由見習督察做起，做過刑事調查等多個部門，其後他加入前特首梁振英的班子，放棄原有的英國國籍，擔任保安局副局長，之後「坐正」為保安局長。

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兩年前，李家超推出修例《逃犯條例》，當時他曾表示「我們已鴕鳥22年，我繼續鴕鳥，我覺得是一個政府不應該這樣做的事」，結果他要就修例道歉。一年後，中央訂立《港區國安法》，美國制裁相關官員，李家超榜上有名。

現年約56歲、同樣被美國制裁的鄧炳強，亦是首位警務處長出任保安局長，統領所有紀律部隊的「一哥」。他在前年反修例示威期間才出任警務處長，成為本港回歸以來任期最短的「一哥」。他任內爭議不斷，被指與黑社會關係密切、出席明星飯局及物業僭建等，有不少民主派人士要求他辭去警務處長一職，鄧炳強曾表示自己並非問責官員，不能夠問責下台，又讚自己「我理直氣壯做得好，只有懼怕我正義的人才會想我辭職。」有關說話講了不足兩年，鄧炳強就被任命保安局長，加入「問責班子」。