七一回歸｜李家超：中央從憲制解決問題港有望谷底反彈

今天七月一日慶回歸24年，由於特首林鄭月娥率團上京以出席中國共產黨百周年紀念活動，新任政務司司長李家超以署理行政長官身分主禮，今早的升旗儀式及慶祝酒會。他於酒會發言表示，經中央從憲制層面解決問題，本港有條件谷底反彈，稱現時管治團隊比上任4年的過去任何一刻，對香港前景更有信心。

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李家超指，中央對一國兩制的初心毫不動搖，即使前年下半年開始的「黑暴」，以及反中亂港勢力意圖用選舉制度漏洞癱瘓政府施政，中央從憲制層面解決問題，一年內先後制訂國安法及完善選舉制度，確保香港愛國者治港，令社會由亂轉治。他續指，香港與內地密密相連，國家近年高速發展，為港提供難得機遇，過去雖受居心叵測之一阻撓施政，破壞中央與港關係及融入國家發展大局，在中央「出手」後，香港社會及政治回復穩定，有條件谷底反彈，而目前失業率已比高峰期下跌，呼籲市民打針，維持對經濟利好形勢。