李家超：23條立法事在必行 研打擊間諜活動竊取國家機密

政務司長李家超接受《星島日報》的專訪，表示《基本法》23條本地立法是事在必行，並透露新法案將重點研究打擊間諜活動、竊取國家機密，以及其他洩露國家機密的行為，亦會參考其他國家案例，以及《港區國安法》的首宗唐英傑案件，制定相關罰則。他解釋，現有官方保密法亦有針對間諜活動條文，但當年網絡活動並不流行，現在則有很多屬虛擬、網絡、數碼方面的情報涉及國家機密，強調國家安全是頭等大事，在外國判刑一般都較重，任何人都不應該嘗試挑戰國家安全底線。

此外選舉委員會提名期今日展開，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超，重申會嚴格把關，杜絕「假意扮真心」擁護《基本法》及效忠特區的人士入閘，包括對方有否違反「負面」清單行為，審視相關人士過往的言行、文章、立場和看法等。然而，李家超又指不會因為曾批評政府或持相反意見就禁止入閘，強調「可以批評，可以對政府不滿，但不可以做危害國家安全的事情」，當中如有人提供虛假資料，涉及其他罪行問題，會按實際情況處理。

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