李慧琼指建制派撐政府「有辱無榮」 梁君彥：過去5年歷盡驚濤駭浪

今屆立法會會期明日完結，立法會昨舉行最後一次大會，主席梁君彥指，過去5年歷盡驚濤駭浪，讚揚議員沒有忘記從政初心，並迎難而上，議會亦終於回歸理性務實。多名建制派議員亦在辯論「告別議案」期間，盡吐心聲，包括提出政府日後推出政策時，聆聽及吸納更多議員意見。

身兼內會主席的民建聯李慧琼表示，以往面對政治鬥爭，建制派在關鍵議題上會以支持政府為大前提，令建制派爭取民心有困難，可謂「有辱無榮」，市民普遍認為建制派與政府屬「命運共同體」，要為政府施政失誤負責，她期望在新形勢下，行政機關日後與議會內的政黨建立「有辱有榮」的執政聯盟關係，而非「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

政務司長李家超表示，本立法年度通過破20年新高的46項政府法案，審議質素和效率大大提升，表揚各議員及立法會秘書處堅守崗位。他批評立法會過往有「反中亂港」分子癱瘓議會，又意圖拉倒「一國兩制」，形容他們「其心可誅」，而隨著有關議員已離開議會，加上日後特區的管治體制不會再有反動分子，相信議會亦重回正軌。

另外，立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，本立法年度涉及修訂或新增31項《議事規則》條文及21項《內務守則》條文，全部已獲內會通過及立法會的批准，當中部分修訂已生效，其餘將在第7屆立法會實施。

李慧琼指建制派撐政府「有辱無榮」 梁君彥：過去5年歷盡驚濤駭浪