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李慧琼指建制派撐政府「有辱無榮」 梁君彥：過去5年歷盡驚濤駭浪
22 分前
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立法會告別議案執政聯盟政黨建制派李慧琼李家超謝偉俊議事規則內務守則有辱無榮
李慧琼指建制派撐政府「有辱無榮」 梁君彥：過去5年歷盡驚濤駭浪
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李慧琼辯論「告別議案」。(陳奕釗攝)
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李家超辯論「告別議案」。(陳奕釗攝)

今屆立法會會期明日完結，立法會昨舉行最後一次大會，主席梁君彥指，過去5年歷盡驚濤駭浪，讚揚議員沒有忘記從政初心，並迎難而上，議會亦終於回歸理性務實。多名建制派議員亦在辯論「告別議案」期間，盡吐心聲，包括提出政府日後推出政策時，聆聽及吸納更多議員意見。

身兼內會主席的民建聯李慧琼表示，以往面對政治鬥爭，建制派在關鍵議題上會以支持政府為大前提，令建制派爭取民心有困難，可謂「有辱無榮」，市民普遍認為建制派與政府屬「命運共同體」，要為政府施政失誤負責，她期望在新形勢下，行政機關日後與議會內的政黨建立「有辱有榮」的執政聯盟關係，而非「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

政務司長李家超表示，本立法年度通過破20年新高的46項政府法案，審議質素和效率大大提升，表揚各議員及立法會秘書處堅守崗位。他批評立法會過往有「反中亂港」分子癱瘓議會，又意圖拉倒「一國兩制」，形容他們「其心可誅」，而隨著有關議員已離開議會，加上日後特區的管治體制不會再有反動分子，相信議會亦重回正軌。

另外，立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，本立法年度涉及修訂或新增31項《議事規則》條文及21項《內務守則》條文，全部已獲內會通過及立法會的批准，當中部分修訂已生效，其餘將在第7屆立法會實施。

李慧琼指建制派撐政府「有辱無榮」  梁君彥：過去5年歷盡驚濤駭浪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/李慧琼指建制派撐政府「有辱無榮」-梁君彥：過去5年歷盡驚濤駭浪-290504
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