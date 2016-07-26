李慧詩奪銅 考慮退役 港隊創歷史 1金2銀3銅

2020東京奧運昨圓滿結束，港隊在閉幕日賽事，憑「牛下女車神」李慧詩(Sarah)事隔9年再次奪得銅牌，為港隊超額完成今屆奧運。港隊運動員今屆表現出色，在多項賽事都取得佳績，由「劍神」張家朗花劍奪金開始，一直保持爭牌的氣勢，加上何詩蓓的兩銀、取得銅牌的乒乓球女團、劉慕裳的「個人形」及Sarah昨日「埋齋」，港隊今屆共奪6面獎牌，位列獎牌榜第49位，大大超越過去歷屆共獲金銀銅牌各一面的紀錄，振奮全城！

李慧詩日前在凱林賽大熱倒灶，最終在名次賽獲得第8名。Sarah休息不足24小時，即要收拾心情轉戰上周五展開的爭先賽，繼續為獎牌奮戰。連踩3日的爭先賽今屆設多輪復活賽，李慧詩在首日賽事力戰多場闖關，在首圈淘汰賽擊退立陶宛老將古碧姬蒂、次圈淘汰賽雖負里奧銅牌得主英國車手瑪珍治，幸好憑復活賽晉級12強。

次日Sarah狀態回勇，連續以直落兩場勇挫法國歌絲及英國瑪珍治，生涯首次「踩」入奧運爭先賽4強；昨進入「魔鬼」賽程最後一天，Sarah於準決賽力戰，惜負烏克蘭史達蓮高娃，無緣衝金，但她在銅牌戰保持鬥心，以局數2比0力擊敗德國勁敵軒絲，摘下銅牌，亦是Sarah自2012年倫敦奧運凱林賽摘銅後，單車生涯第2面奧運獎牌，同時是首名港運動員在兩屆奧運贏得獎牌。

李慧詩賽後感激團隊、家人及港隊的支持：「雖然參加東奧有很大壓力，但我把它轉化成動力；如果沒有大家陪我走，我上不到這個頒獎台。」她又指：「凱林賽時自己做錯一個動作失誤了，其實獎牌應該在手上，這是很可惜……雖然今次得第三，已實現了我一半願望。」對於未能達成賽前奪金目標，李慧詩表示：「我自己亦一樣希望拿金牌，但人生就是這樣，我們好用力完成一件事，雖然結果不是最理想，但我們都盡力過，不要灰心，不要後悔。」34歲的李慧詩其後接受傳媒訪問時稱，今屆奧運奪銅未有動搖她考慮在今年內退役的想法，讓她有更多時間陪伴家人。

單車隊總教練沈金康希望未來更多有潛質的運動員投身單車運動，「相信李慧詩這個獎牌對年輕的運動員是一個激勵，就是運動員經過努力……像以前黃金寶、李慧詩，還有郭灝霆、蔡其皓，很多運動員在世界比賽都先後拿獎，我相信有志者事竟成，希望更多有條件運動員投身單車運動。」

乒隊女將感謝港人支持

另外，香港乒乓球奧運代表隊昨凱旋返香港，為港奪得銅牌的3位女將仍表現興奮，蘇慧音形容，今次得獎別具紀念價值，因為是屬於3人共同努力的成績，又透露在日本、飛機上和抵港後，都有不少人對她們說聲「加油」。李皓晴則稱，離港近半個月後終能平安回港，感覺很開心。杜凱琹稱，會為往後比賽做足準備和練習，又希望今次取得佳績只是開始，日後能取得更多好成績。女子隊主教練李靜稱東奧完結後「我的舞台都結束」，指自己往後會減少說話，「只能在球場才能表現出自己的感覺和激情」。4人昨又不忘感謝香港人的支持。

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