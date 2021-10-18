李雲迪涉嫖｜內地網民爆每次交易1萬元 官媒大談嫖娼罰則

北京市公安局朝陽分局昨晚在微博通報，警方是接獲民眾舉報後進行調查，將鋼琴家李雲迪及女方陳某卉查獲，旋即引來熱議，更有3條相關新聞登上微博熱搜榜。有內地網民聲稱知情人透露，公安是透過陳某卉的手機查到李雲迪身上，又大爆李雲迪每次交易為1萬元人民幣。

傳李雲迪實名轉賬支付

內地網民指，公安先是在北京三里屯附近的一個小區查獲一個賣淫場所，涉陳某卉對賣淫行為供認不諱，公安其後透過陳某卉的手機進一步追查嫖客，因而查到李雲迪身上，從中掌握到李雲迪當天已經和陳某卉約好，等到乘飛機抵達北京後立刻拘捕。該名內地網民更透露，李雲迪每次交易1萬元人民幣，更是用實名制轉賬支付款項。另有傳媒指，李雲迪並非首次因嫖娼被捕，上半年亦曾因嫖娼被捉，惟事件未流傳開去。

官媒：嫖娼或處10至15日拘留及罰款

官媒《法治日報》引述北京鵬凱律師事務所主任張仲凱律師指，嫖娼行為在內地雖不構成犯罪，但或會遭受治安處罰，根據中國治安管理處罰法規定，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5,000元人民幣以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元人民幣以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或者500元人民幣以下罰款。若嫖娼涉及以下情節，或構成犯罪，包括嫖宿幼女，若行為人明知是不滿14周歲的幼女而與其發生性關係，不論幼女是否自願，均應依照刑法規定，以強姦罪定罪處罰。

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