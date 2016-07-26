李雲迪涉嫖｜遭網民「轟炸」郵箱 「鋼琴女神」李元玲：與他從無越界師生關係

曾贏得蕭邦國際鋼琴大賽冠軍的「鋼琴王子」李雲迪，涉嫌嫖娼被北京公安行政拘留，消息引起廣泛關注，中國音樂家協會更公開宣布與李雲迪「割席」，指李雲迪涉嫖事件產生極其惡劣社會影響，決定取消其會員資格。有關消息不停發酵，令大批網民關注到被稱為李雲迪徒弟的「鋼琴女神」李元玲的情況，她在社交平台發文，坦言被人「轟炸」郵箱，指「我也中槍了」，強調自己與李雲迪「從來沒有越界師生關係」。

李元玲：我也中槍了

「鋼琴女神」李元玲在IG的限時動態發文回應，稱「突然整個inbox被網民問我是不是真的(李雲迪涉嫖妓)？我剛剛在打電動也不知道有這新聞，點進去新聞看才知道我也中槍了，我也中槍了，請大家不要再問我，no comment。」

李元玲亦表示對師傅李雲迪的印象，讚李雲迪很有才華：「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice」，但她強調自己：「從來沒有越界師生關係！」，以此撇清和李雲迪的關係。

「鋼琴女神」李元玲是馬來西亞的鋼琴好手，專攻古典音樂，美貌與才華並重的她經常在網上社交平台演奏鋼琴，由於她衣著性感和身段火辣，吸引大批網民的關注和青睞，然而在一次網絡直播節目中，她因為被主持人要求即場彈琴一事大發脾氣，被指控制不到情緒，更一度引發網絡罵戰。

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