杜凱琹李皓晴下月出席亞錦賽 目標爭取獎牌

奧運港隊運動員凱旋回歸後頻頻與市民見面，乒乓球女將杜凱琹、李皓晴、空手道女將劉慕裳出席公開活動，並齊齊拿起奧運「銅牌」拍照，杜凱琹及李皓晴透露乒乓球港隊已重新投入訓練，將於下月13日出發到多哈出戰亞錦賽，兩人同望放下奧運成績，在賽事中重新開始，目標爭取獎牌。

下月亞錦賽目標再爭獎牌

三名「銅牌女將」現身中環大型運動品牌旗鑑店FILA出席活動，港將回港後馬不停蹄出活動頻繁，杜凱琹和李皓晴同指難得有機會親身與市民見面，是「開心多過辛苦」；李皓晴指，下月亞錦賽目標一定是可以爭取獎牌，「至於咩色就盡力去打」，不過首要目標都是「入到前四」；杜凱琹亦表示在奧運奪銅令她增加自信，有如強心針，又望再對戰日本選手伊藤美誠，可以找到更多方法對打。對於隊員蘇慧音因右手手臂受傷而無法出戰亞錦賽，杜凱琹指其他青少年隊員球技亦很好，認為港隊仍是很有衝擊力的團隊，亦相信蘇現時積極養傷，可趕及11月出戰世錦賽。

回應到教練李靜即將退下火線，李皓晴則指未知詳細交接安排，但指當然希望他可以找到最適合他的工作，望他一切順利。

劉慕裳：休息是為了走更遠的路

大腿後肌受傷的劉慕裳需接受物理治療，但受隔離措施影響，港隊的物理治療師無法隨隊赴內地，劉慕裳亦因此而無緣出戰全運會，只能專心養傷。她坦言，心態上已有為全運會做準備，雖然感到可惜，但「休息是為了走更遠的路」，會樂觀面對；對於其兄長劉知名即將出戰全運會，她相信他一定會做到最好。