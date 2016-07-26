杜拜返港男染變種荃灣封區 專家促增長者接種率

本港新冠疫苗接種計劃昨展開第178日，最新數據顯示70至79歲和80歲或以上兩個組別，接種率分別33.42%和10.53%。疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨稱，數據顯示本港打針後副作用數字屬於低，只有約2%已接種的70歲以上長者出現貝氏面癱、血管栓塞等嚴重副作用。

孔繁毅又透露，正等待復必泰或科興藥廠提供兒童接種的第三期臨床數據，之後會檢視3至5歲兒童能否接種。港大早前研究初步發現，「溝針」的疫苗保護力較弱，但仍要觀察對變種病毒的效用。

疫情方面，本港昨增5宗輸入個案，有4人已打最少一針。昨有4人帶有L452R變異病毒株，包括56歲男患者(#12057)，他潛伏期內居於荃灣寶石大廈第1座、大部分留港，大廈昨晚被「封區」強檢。上周一度檢測陽性的32歲男文員，衛生防護中心確認其樣本受科興疫苗病毒株污染，故不會列為確診。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。

另外，港大團隊發現「復必泰」疫苗如意外注射到靜脈，較可能引起心肌炎或心包炎。港大教授袁國勇領導的團隊以小鼠作實驗，發現靜脈注射「復必泰」疫苗的小鼠，24至48小時內出現明顯心肌炎和心包炎；靜脈注射第二劑疫苗後心臟損傷更嚴重，但接受肌肉注射的小鼠並無這種情況。

團隊建議注射「復必泰」等信使核糖核酸新冠疫苗前，應先短暫抽吸注射器，排除有血液吸入，確保針頭不會意外位於靜脈當中或改為大腿外側注射疫苗。團隊強調併發症非常罕見，市民應接種疫苗。