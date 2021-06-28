杜葉錫恩紀念館今開幕 生前辦公室原貌曝光

提到已故政壇元老杜葉錫恩，港人最深印象是她操得一口流利的粵語及普通話，多年來一直服務香港和為基層爭取權益。除為民請命外，她深明知識改變命運，上世紀五十年代成立當時罕有以基層學生為主的學校——慕光英文書院。杜太離世7年，校方將她故居改建成杜葉錫恩紀念館，紀念館將於今日開幕。館內展示她的政績及昔日競選物品，亦開放她在世時的辦公室及休憩平台予公眾參觀。

攝影：何美澄

杜葉錫恩為港英政府時的兩局議員，六十年代開始不斷力爭香港要成立廉政公署，及至港督麥理浩到任後，於1974年成立；她1995年獲得中國政府委任為港事顧問。閃爍的政績以外，她亦是著名的教育工作者，與杜學魁和戴中創立慕光英文書院，為五十年代香港清貧子弟提供教育機會。書院於1954年成立，因希望盡快讓學生有學習機會，在校舍落成前，不惜架起帳篷設立臨時校舍。慕光英文書院於1972年遷至功樂道55號，與現時學校營運方式不同，當時不少學校均設立宿舍，而杜太居於校舍的6樓。

杜太於2015年以102歲高齡離世，校方於2019年計劃為她成立紀念館，將她故居改建成紀念館，並於今年竣工。紀念館分為4部分，其中一部分同為書院的校史館，甫踏進紀念館，便可一覽書院的校史及里程碑，同時展出書院多年收藏，包括「三圈牌」捲尺等的懷舊教具，並展出杜葉錫恩丈夫杜學魁的教師執照，參觀者可從書院的校史中，一探當年香港的教育。

第2至4部分展示她政績、她辦公的書房，以及曾可觀賞維港煙花的休憩平台。其中平台亦成為她為學生補習、與學生聊天的「教室」。而杜葉錫恩離世後，她的秘書一直將書房保持原貌，包括由國學大師饒宗頤送給她的墨寶、前特首董建華簽名的臨時立法會合照等，而她的辦公桌、書櫃及她閱讀的書籍，亦原封不動地放於辦公室。

杜葉錫恩的斐然政績，包括向港督麥理浩倡議成立廉政公署反貪、收集逾2萬個市民簽名抗議天星小輪加價等，亦將連同當年的黑白舊照，於展館內展出。而她於九十年代競選市政局及立法局的宣傳肩帶亦於館內展示。

杜葉錫恩五十年代起幫助多名基層人士爭取權益，紀念館成功集資100萬元。慕光英文書院現任校長梁超然指，為興建紀念館籌款時，吸引大量匿名人士捐款，相信不少是曾接受過杜太恩惠的人。他續指，學校於2012年起轉為直資學校，屬「平民直資」，每年學費僅2千元，但亦有六成學生無能力繳交學費。他坦言雖然書院的教師的待遇與一般津校老師相比，有點差距，但老師們都不介意，只望為慕光做一點有意義的事，當中更有10名老師因為杜太至今留校工作多年。今年是慕光英文書院65周年校慶，今日舉行校慶暨杜葉錫恩紀念館暨校史館揭幕禮。紀念館下月起接受公眾以個人或團體單位透過熱線預約參觀，逢周六開放三節時段予公眾參與。

杜葉錫恩的斐然政績，包括向港督麥理浩倡議成立廉政公署反貪、收集逾2萬個市民簽名抗議天星小輪加價等，亦將連同當年的黑白舊照，於展館內展出。而她於九十年代競選市政局及立法局的宣傳肩帶亦於館內展示。

杜葉錫恩五十年代起幫助多名基層人士爭取權益，紀念館成功集資100萬元。慕光英文書院現任校長梁超然指，為興建紀念館籌款時，吸引大量匿名人士捐款，相信不少是曾接受過杜太恩惠的人。他續指，學校於2012年起轉為直資學校，屬「平民直資」，每年學費僅2千元，但亦有六成學生無能力繳交學費。他坦言雖然書院的教師的待遇與一般津校老師相比，有點差距，但老師們都不介意，只望為慕光做一點有意義的事，當中更有10名老師因為杜太至今留校工作多年。今年是慕光英文書院65周年校慶，今日舉行校慶暨杜葉錫恩紀念館暨校史館揭幕禮。紀念館下月起接受公眾以個人或團體單位透過熱線預約參觀，逢周六開放三節時段予公眾參與。