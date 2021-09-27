杜魯多：數周內決定會否讓華為參與5G網絡建設

加拿大總理杜魯多表示，可能會在未來幾星期決定，是否容許中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設。

杜魯多表示，會繼續權衡及研究不同選項，毫無疑問會在數星期內有公布。他提到，當地主要電訊商已開始從網絡中移除華為設備。

加拿大三大電訊商中有兩間，包括貝爾(Bell Canada)及研科(Telus Corp)已決定放棄選用華為設備建設5G網絡，將與瑞典的愛立信及芬蘭的諾基亞合作。至於未決定的羅傑士電訊(Rogers)則長期與愛立信合作。

加拿大是五眼聯盟國家之一，美國已經向盟友施壓，要求阻止華為參與下一代5G網絡，理由是有關設備可能會破壞通信安全。

新內閣將於下月宣誓就任

杜魯多表示，新內閣將於下月宣誓就任，方慧蘭已接受他要求，將繼續擔任副總理兼財長。原內閣另外4名女部長，1人無參選，3人敗選失去國會議席，但杜魯多表示，籌組新內閣時仍會確保性別平等，而國會將於秋天結束前展開新一屆會期。

杜魯多上星期帶領自由黨勝出大選，第二度連任總理，由於自由黨在國會取得159席，未達過半數的170席，將繼續以少數派政府執政。

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