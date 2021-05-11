杭州婦墮電騙拒信真警察：他們說你們是黑警

電話詐騙無日無之，內地警方就算可以經監察系統及時發現有騙子出手，去到現場想制止騙案發生，卻可能遭到深陷騙局的受害者萬般阻擋。浙江《杭州日報》報道，杭州聞堰派出所本月3日下午接到預警，顯示轄區內一名姓沈女士可能正墮入電話騙案，於是馬上聯絡沈女士，並尋找沈女士身處位置。不過，沈女士電話一直打不通，警員去到其住所，不斷敲門、呼叫都無人應，唯有找人開鎖。沈女士見有人「破門入屋」，馬上反鎖自己在房間內。警員情急之下踢開房門，出示證件，提醒她正遭到電話詐騙，未料沈女士一臉茫然，稱「北京那邊的警方說我涉嫌詐騙，不讓我開門，還說你們是『黑警』」。

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警員耐心解釋後，沈女士終於相信墮入電話騙案，並向警方詳述事發經過。沈女士稱，當天上午接到一個陌生電話，對方自稱「北京警方」，指她涉及一宗刑事詐騙案，須將銀行卡中的錢轉到「安全帳戶」以作調查，還誘導她從公司返回住處，並警告不得通知任何人。沈女士又指，真警員趕到時，自己只差最後一步就將5萬元人民幣轉帳到對方帳戶。警方隨後協助沈女士處理金錢事宜，再帶沈女士回派出所進行反詐騙教育。

報道指，沈女士事後專程訂造了3面錦旗，上周一送到派出所，感謝幫助她的警員，還透露事發當日被嚇到，不知如何是好，才不敢開門，幸好最終保住積蓄。