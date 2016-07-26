東京京王線傷人案︱疑兇稱就業及交友不順 計劃殺人尋死

周日(10月31日)在東京京王線列車，涉嫌傷人及縱火的24歲疑兇服部恭太，據報向警方供稱是因為自己今年就業不順利，與友人關係亦不順，故計劃殺死至少2人，以獲判處死刑。

日本《產經新聞》報道，從查問的警方獲悉疑兇的部分內容。服部向警方承認，指自己在今年6月就業失敗，而且與友人關係欠佳，而有尋死的念頭。服部又表示，自己不想自殺，故此想藉殺死2人以上，獲得判處死刑的方式尋死，他表示與所有傷者都並不認識。

曾擬在澀谷十字路口施襲

對於選揀特急列車犯案，服部透露是參照今年8月發生的小田急線刺傷事件。他指出由於特急列車在停車的車站與車站之間有較長時間，故比較適合犯案。不過，列車犯案可能不是服部的首要目標，因為他同時向警方透露，在犯罪之前，其實曾經在澀谷車站外的十字路口行走及觀察了30分鐘之多，但最後未有選擇在萬聖節的人群落手。

服部又承認是要扮演《蝙蝠俠》中的奸角「小丑」。他表示：「我想成為殺人的小丑，故此犯案前就買入這套關鍵的裝束。」在服部的襲擊事件中，有16名10幾至60幾歲的男女受傷，並有一名72歲男子被服部以一把30厘米長的刀刃刺傷而右胸重傷，目前仍然昏迷。

國交省要求鐵路安排保安巡邏

日本國土交通省今日起，要求全國的鐵路公司派出保安員在車站內巡邏，並且派員在列車內警備。對於昨晚京王線列車在抵達國領站後無法打開車門，據悉是因為乘客在停車位置的2至3米前按下了緊急停車，由於京王線設有月台幕門防止候車乘客墜軌，故致列車未能打開車門與幕門。

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