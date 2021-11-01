東京京王線傷人案︱疑兇稱6月已思考如何獲判死刑 選列車行兇因為無處可逃

周日(10月31日)在東京發生的京王線列車傷人事件，日本傳媒繼續透露更多疑兇服部恭太向日本警方錄下的供詞。其中24歲的服部指自己在今年6月就已思考如何可以被判死刑，以及他指為何沒有選擇於澀谷街頭下手，而要到列車上行兇。

9月底才搬到東京八王子市內的酒店，來自福岡的服部恭太曾向警方透露，自己於澀谷車站外逗留了30分鐘，而最終沒有選擇在大街上作案，他表示：「因為在列車上沒有逃走的地方，而在街上當然是容易下殺手。」服部又表示，自己在6月的時候向公司請辭，之後流轉過神戶以及名古屋等地，並依靠借款去應付住宿及生活費。他指：「選擇東京是因為可以殺很多人，相信殺了很多人會被判死刑。」

服部又表示，自己是很欣賞奸角的「小丑」：「我很憧憬《蝙蝠俠》的小丑，所以就買了相似的衣著，我被他不怕死的態度吸引。」他表示，當他登上列車後，就將背包放下，然後取出殺蟲劑和刀，之後他見到坐位上有一個人，然後男子問他「你想做甚麼」，隨即服部就一刀刺上去。

舊同學對行兇感驚訝

疑兇又表示，自己工作上的失敗，與友人關係也不懂得處理，因此早已有了尋死的念頭，並早於今年6月已開始思考如何可以獲判死刑。

日本《讀賣新聞》就披露，服部在福岡的高校讀書，之後在職業學校升學，然後曾擔任助護的工作。而日本傳媒訪問服部在福岡的舊同學，有同學指服部本身在校內不是愛出風頭的人，平時只在一角。又指服部本身不愛喝酒，故此看到他在車廂內食煙的片段時也有點驚訝。指估不到4、5年就有如此變化，報道又指服部自去年夏天與母親見面後，就再沒有與家人見面。

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